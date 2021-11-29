Avşar Kızı ‘Artık sevmeyeceğim’ dedi

Hülya Avşar
, önceki akşam Maslak 1453
'te bulunan Yeni Gazino
'da sahneye çıktı. Gecede derin sırt dekolteli elbise giyen Avşar, Türk Sanat müziği
şarkılarından oluşan repertuvarıyla konuklara müzik ziyafeti çekti. Rus
, Arap
ve Azeri misafirlerin yoğun olduğu gecede şampanya trafiği yaşandı. Avşar, sahneye art arda şampanya gönderen misafirlerine "Ben böyle şımartılmaya alışkın değilim. İlk defa sahneme şampanya kabul ediyorum. Demek racon buymuş, hepinize çok teşekkür ediyorum" diyerek gece boyunca 200 şişe şampanya kabul etti. Misafirleriyle sohbet de eden sanatçı; "Ben artık sevmeyeceğim, siz sevmeye devam edecek misiniz? diyerek 'Artık Sevmeyeceğim' şarkısını sevenleriyle birlikte seslendirdi.