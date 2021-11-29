Bana ‘yine aynısını doğurmuşsun’ diyorlar

Üçüncü kez anne-baba olan Bergüzar Korel
-Halit Ergenç
çifti, önceki akşam Etiler
'de 28 günlük bebekleri Leyla'yı gezdirirken görüntülendi. Kız çocuğu sahibi olmak istediğini her fırsatta dile getiren Korel, "Çok şükür, Allah herkesin gönlüne göre versin. Sürpriz oldu, bize, hiç beklemediğimiz bir anda geldi" dedi. "Leyla'nın kime benzediğini çözemedik" diyen Korel, sözlerine şöyle devam etti: "Doğum sonrası bir arkadaşım ev ziyaretine geldi. Leyla'ya baktı, 'Üf gene aynısını doğurmuşsun, hiçbir sürprizi yok' dedi. Farklı olacak sanıyorduk. Aslında Tan çok değişti ama Ali ile biraz benziyorlar."
'15 KİLO FAZLAM VAR'
Hamileyken büyük sorun yaşadığı ödemlerinden kurtulduğu görülen Korel, şöyle konuştu: "Ben hayatımda böyle bir dönem yaşamadım, çok acayipti. Ellerim şişiyordu, ağrısına uyanıyordum. Çok acayipti. Kilolar da gidecek. 15 kilo var şu anda ekstra." Halit Ergenç, 3'cü çocuk sonrası evde büyük bir hareketlilik olduğunu belirterek "Dün bir arkadaşımla konuşuyoruz, 'Boş vakitlerinde ne yapıyorsun?' dedi, 'Eskiden sete gidiyordum şimdi hiç vakit yok' dedim. Evde bir saniye bile boş vaktimiz yok."