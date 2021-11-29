‘Gece iyi bir uyku çekerim gündüz Hasan Can izlerim’

EBRU Yaşar
, yoğun istek üzerine üçüncü kez Yeni Gazino
'da sevenleriyle buluştu. Yaşar, sahne öncesi yaptığı hazırlıkları şöyle anlattı: "İyi bir uyku çekmem lazım. Gündüzleri dinleniyorum, bitki çayları içiyorum. Çocuklarla daha az konuşup, relaks olmaya çalışıyorum. Hasan Can
Kaya seyrediyorum, gülmem lazım çünkü." Oryantal Didem'in "Bazı sanatçıların alt kadrolarında ve afişlerinde oryantal istememelerinden sıkıldım" sözleri sonrası ismi geçen Ebru Yaşar, "Kendisi bizim çok sevdiğimiz bir sanatçı arkadaşımız. Öyle bir şey olabilir mi? Ama kadrolar değişir, müessese öyle uygun görür. Benlik bir durum değil yani."