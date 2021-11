‘Kardeşlerim’ setinde kutlama

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan 'Kardeşlerim' dizisi, TV'deki başarısını sosyal medyada da göstermeye devam ediyor. Dizi Instagram 'da 1 milyon aboneyi geçti. Ekip bu başarılarını sette pasta keserek kutladı. Dizinin genç oyuncuları, "Her bir aboneye ayrı ayrı teşekkür ederiz" diyerek sevinçlerini izleyenlerle paylaştı. Öte yandan sevilen dizi, önceki akşam 30'uncu bölümüyle ekranlara geldi. İzleyenlerin yüreğini burkan dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. 'Kardeşlerim'in 30'uncu bölüm etiketi #BenimAbimÖldü, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Dizi, 8. sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.'Kardeşlerim'in 30'uncu bölümde; Kadir 'in ölümü herkesi derinden sarstı. Arkasında kocaman boşluk bırakan Kadir'in yerini doldurmak zordu. Evi geçindirmek için Asiye temizliğe gitmeye başladı, Ömer de o gece Kadir'e çarpanın kim olduğunun peşine düştü. Bunun içinin ilan verdi. Asiye, Ömer ve Emel 'in birbirine kenetlenmekten başka çaresi yoktu.