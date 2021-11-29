Kredi borcunu ödeyemeyen ünlü restorana haciz!

Ünlü restoran işletmecisi Ahmet Kaşıbeyaz tarafından kurulan Kaşıbeyaz restoran icralık oldu. Ünlü işletmeci Ahmet Kaşıbeyaz özel bir bankadan geçtiğimiz yıllarda 634 bin liralık kredi kullandı. Kredi karşılığında 2020 yılında ödenmek üzere bir teminat mektubu sunan Kaşıbeyaz'ın ortakları Ahmet Kaşıbeyaz ve oğulları Suat ve Murat Kaşıbeyaz ödeme günü geldiğinde bankaya söz verdikleri teminatı ödeyemedi.
İHTARA RAĞMEN ÖDEME YAPILMADI
Banka durumu ünlü aileye tebliğ etmesine rağmen ödemeyi temin edemedi. Bunun üzerine banka kendilerine verilen teminat mektubunu icraya koydu. İstanbul İcra Müdürlüğünde devam eden dosya sırasında iddiaya göre ödeme emri borçlulara gönderilmedi. Bunun üzerine banka alacağının temini için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu. Kaşıbeyaz ailesinin var olan borcunun temini için ihtiyati haciz talebinde bulunan banka alacağının faiziyle kendilerine ödenmesini talep etti.
ÜNLÜ RESTORANA HACİZ
Dava Asliye Ticaret Mahkemesinde kabul edildi ve söz konusu borcu karşılayacak şekilde ailenin mallarının bir kısmına ihtiyati haciz konulmasına karar verdi.