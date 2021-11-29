Kredi borcunu ödeyemeyen ünlü restorana haciz!

İHTARA RAĞMEN ÖDEME YAPILMADI



Banka durumu ünlü aileye tebliğ etmesine rağmen ödemeyi temin edemedi. Bunun üzerine banka kendilerine verilen teminat mektubunu icraya koydu. İstanbul İcra Müdürlüğünde devam eden dosya sırasında iddiaya göre ödeme emri borçlulara gönderilmedi. Bunun üzerine banka alacağının temini için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesine başvurdu. Kaşıbeyaz ailesinin var olan borcunun temini için ihtiyati haciz talebinde bulunan banka alacağının faiziyle kendilerine ödenmesini talep etti.