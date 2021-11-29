Son dakika: Oğlu Pars’ı kaybeden Ebru Şallı gelen ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı! Ebru Şallı’nın acı günü...

Ünlü manken Ebru Şallı, yaklaşık 3 yıl boyunca mücadele ettiği lenfoma hastalığı nedeniyle oğlu Pars'ı 16 Nisan 2020'de kaybetmenin acısını yaşamıştı. Şallı, gelen acı haberle bir kez daha yıkıldı.
BABASI HAYATINI KAYBETTİ
Şallı'nın Bodrum'da yaşayan babası vefat etti. Bodrum Devlet Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babasının ölüm haberini alınca yıkılan Şallı, cenaze töreni için Bodrum'a gitti.
EBRU ŞALLI KİMDİR?
Ünlü sunucu Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde dünyaya geldi. Türk model, sunucu ve pilates eğitmeni.Şallı, 1995 yılı Queen of Turkey yarışması birincisidir.
1993 yılında fotomodellik yapmaya başlamış, 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirmiş sonrasında üniversite eğitimine devam etmemiştir. 1997 yılında Ozan Orhon ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştır.Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde oynadı, Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. Bu çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları olmuştur. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020'de lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmiştir.
Ebru Şallı verdiği bir röportajda vejetaryen olduğunu belirtmiştir. Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak adlı bir kitap yazdı ve pilates için egzersiz videosu yayımlandı.