Sosyal medya fenomeni Ece Ronay: Videolarım toplum ahlakını bozuyor kaldırılsın

Şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek aralarında geçen mesajlaşmaları ifşa etmişti. Ronay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Adliyesi'ne giderek sosyal medyada ve TV'de yayınlanan videolarını sarhoşken yayınladığını belirtip bu görüntülerin kaldırılmasını talep etti. Ronay erişim engeli istediği videoların toplum ahlakı açısından uygun olmadığını belirtti. Dilekçeyi inceleyen Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, bu talebi reddetti.







Ece Ronay dilekçesinde "7-8 yıl önce alkollüyken bilinçsiz bir şekilde yayınladığım videolardan pişmanlık duyuyorum. Mehmet Ali Erbil de bu videolar üzerinden beni tehdit etmişti" dedi.