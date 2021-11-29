Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı sessizliğini bozdu! ‘Psikolojim bozuldu’

Trafikte bir sürücüyle yaşadığı kavgayla uzun süre gündemde kalan şarkıcı Irmak Arıcı, olaydan aylar sonra ilk kez konuştu. 26 yaşındaki Arıcı, yaşananlar sebebiyle psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Mustafa Ceceli ile düet yaptığı 'Mühür' şarkısıyla adını duyuran Irmak Arıcı, geçtiğimiz aylarda trafikte bir şoförle yol verme meselesi yüzünden kavga etmişti.
Tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürmüştü. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.
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Yaşadıklarıyla ilgili; "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mobese görüntülerini aldık, inceleniyor. İzlediğiniz, görüntülerin sadece son bölümü. Yasal süreci başlattık diyen Irmak Arıcı'nın, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki tavırlarıyla büyük tepki toplamıştı.
Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Arıcı, "Kadir Çetin ile Number1 Star" adlı radyo programına konuk oldu. Genç şarkıcı, yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.
Genç isim, 'Gerçekten çok üzücü bir olay yaşadım. O olay görüldüğü gibi değildi. Bana yapılan ağır hakaret ve taciz sonrasında karşıya verdiğim tepkiydi. Olaydan sonra psikolojim bozuldu, sonrasında da kendimi ifade edemedim" dedi.
İnsanlar da beni çok yanlış anladı bu yüzden. Çok üzüldüm ve çok yıprandım" diyen şarkıcı, "İstanbul'da yalnız başına ayakta durmaya çalışan bir genç kız olarak başıma böyle bir olay gelince çok korktum ve psikolojim bozuldu. Eve kapandım, günlerce çıkamadım" ifadelerini kullandı.
Arıcı, sözlerini; "Bırakın açıklamayı, korkudan camdan dışarı bakamadım. Hal böyle olunca beni tek taraflı yargıladılar, bu beni daha da üzdü" diyerek noktaladı.
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HAREKETSİZCE BEKLEDİ
Öte yandan müzik hayatında amatör Youtube videolarıyla başlayan Irmak Arıcı, trafikte ettiği kavganın ardından bir skandala daha imza atmıştı. Karasu'da sahne alan Arıcı, hareketsiz bir şekilde sahnede kalmıştı.
'SAHNEDEN İNDİRİLDİ' İDDİASI
Kendisini dinlemeye gelen hayranlarına adeta şok yaratan Irmak Arıcı'nın sahnede neden kendisini kaybettiği anlaşılmamıştı. Konser mekanında bulunan hayranlarının iddialarına göre; genç şarkıcı, kısa süre sonra sahneden indirilmişti.