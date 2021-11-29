Tartıştığı sürücüye tüküren Irmak Arıcı sessizliğini bozdu! ‘Psikolojim bozuldu’

Tartışma sırasında Arıcı, Karaaslan'ın yanına gelerek yüzüne tükürmüştü. "Senin gibi insanlara nasıl tükürüyorum. Allah'ın eziği" diyen ve Karaaslan'ın kolunu sıkan şarkıcının o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilmişti.

Ünlü Şarkıcı Irmak Arıcı'nın erkek sürücüye tükürdüğü video sosyal medyada olay oldu!

Yaşadıklarıyla ilgili; "Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Mobese görüntülerini aldık, inceleniyor. İzlediğiniz, görüntülerin sadece son bölümü. Yasal süreci başlattık diyen Irmak Arıcı'nın, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki tavırlarıyla büyük tepki toplamıştı.

Uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Arıcı, "Kadir Çetin ile Number1 Star" adlı radyo programına konuk oldu. Genç şarkıcı, yaşananlar hakkında ilk kez konuştu.