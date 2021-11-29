Ünlü fenomen Murat Övüç’ün oğluna polislere direndiği iddiasıyla 7 yıla kadar hapis istemi!

"SANIKLAR İLE EKİP ARKADAŞLARIMIZ ARASINDA BOĞUŞMA VARDI''

Duruşmada beyanda bulunan müşteki polis memuru M.G. olay tarihinde takviye ekip olarak olay yerine gittiğini söyleyerek, "Biz gittiğimizde sanıklar ile ekip arkadaşlarımız arasında boğuşma vardı. Müdahale ettik, sanıklardan Ahmet Bağrıyanık küfürler etti. Hep birlikte bize direndiler. Ayrıca 'sizi sürdürürüz, gününüzü göreceksiniz' gibi tehditlerde bulundular" dedi.

"KELEPÇE TAKAMADIK"

Müşteki polis memuru M.P. beyanında, "Olayın üzerinden uzun zaman geçtiği ve birden fazla olaya müdahale ettiğimiz için detaylarını hatırlamıyorum. Sanıklara kelepçe takmaya çalıştık ancak 4 sanık birden üzerimize saldırdı, bu nedenle takamadık" ifadelerini kullandı. Müşteki polis memuru S.Y. ise şikayetinin devam ettiğini belirtti.