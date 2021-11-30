22 Yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi

En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu "Anneme kırgın değilim. Hesap sormayacağım." dedi.22 yıldır annesi Hatice'den hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi.