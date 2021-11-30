22 Yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi

İstanbul’da yaşayan Burcu Altuntaş, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu “Anneme kırgın değilim. Hesap sormayacağım.” dedi. Genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol’dan geldi. Stüdyodaki kavuşma görülmeye değerdi. Anne ve kızı dakikalarca sarılarak hasret giderdi
Esra Erol, 22 yaşındaki Burcu Altuntaş'ı annesine kavuşturdu.
İstanbul'da yaşayan Burcu Altuntaş, 22 yıldır hiç görmediği annesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.
En son 1 yaşında gördüğü annesini görmek istediğini ifade eden Burcu "Anneme kırgın değilim. Hesap sormayacağım." dedi.
22 yıldır annesi Hatice'den hiç bir haber alamayan genç kıza dakikalar sonra müjdeli haber Esra Erol'dan geldi.
Burcu'nun hiç görmediği annesi Hatice Hanım'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.
Stüdyodaki kavuşma görülmeye değerdi. Anne ve kızı dakikalarca sarılarak hasret giderdi.
Burcu "Her zaman yanımda olmasını istediğim insan, tek kelimeyle herşeyim. Anne kokusu çok başkaymış" diyerek izleyenleri gözyaşlarına boğdu.