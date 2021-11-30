Saltuk tarafından tutsak edilen Akkız, esir kafilesiyle bilikte Gök Hanlığı Sarayı'na getirildi. Sarayın avlusundaki telaşı fark ederek neler olup bittiğini görmek üzere dışarı çıkan Batuga, esirler saraya alınırken hiç beklemediği bir anda Akkız'la karşı karşıya geldi.

Çocukluk günlerini ve tanışmalarını hatırlayan Akkız ve Batuga birbirini hemen tanıdı. Akkız, hüzünlenerek Batuga'ya "Keşke aklın olaydı da sen kağan olsaydın Gök Tegini. Beni Gök Saray'a tutsak etmezdin" dedi.

Akkız ve Batuga yıllar sonra ilk kez karşılaştı: Keşke aklın olsaydı da sen Kağan olsaydın! | Video