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Giriş Tarihi: 30.11.2021 20:15 Son Güncelleme: 30.11.2021 20:15

'Destan' için heyecan dorukta! Destan'ın ikinci bölümünde Akkız Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor!

’Destan’ için heyecan dorukta! Destan’ın ikinci bölümünde Akkız Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor!

ATV'nin yepyeni dizisi 'Destan', ilk bölümüyle izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Reytingleri de altüst eden Destan'ın bugün ikinci bölümü ile izleyicilerin karşısında! Dizinin ikinci bölümünde de heyecan yine dorukta olacak. İşte bu bölümde yaşanacaklar...

ATV'nin yeni dizisi 'Destan' yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. 'Destan' yayınlandığı ilk andan itibaren reytingleri de altüst etmeyi başardı.

İKİNCİ BÖLÜMÜ İÇİN HEYECAN DORUKTA!

Dizinin bugün yayınlanacak ikinci bölümünde de heyecan dorukta! Destan'ın ikinci bölümünde; yıllardır aradığı fırsatı ele geçirerek Alpagu Han'dan intikamını almak isteyen Akkız, attığı oklarla Gök Hanlığı'nın hükümdarını ağır yaralar.

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AKKIZ'I REHİN ALDILAR

Alpagu Han derhal saraya götürülürken, saldırının sorumlularını bulmak için Dağ Hanlığı'na giden Saltuk, Akkız'ı rehin alır.

TÜM DENGELERİ ALT ÜST EDECEK BİR TAHT MÜCADELESİ BAŞLIYOR

Alpagu Han'ın ölümün kıyısında olması Gök Hanlığı Sarayı'ndaki taht savaşını kızıştırır. Kaya Tegin ve Timur Tegin tahta kimin geçeceği konusunda çekişirken, amcaları Balamir de pusuda beklemektedir.

Esir olarak saraya getirilen Akkız ise burada çocukluğundan bu yana unutamadığı Batuga ile karşılaşır.

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OYUNCU KADROSUYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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'Destan' için heyecan dorukta! Destan'ın ikinci bölümünde Akkız Gök Hanlığı Sarayı’na getiriliyor!
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