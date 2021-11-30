‘Destan’ ikinci bölümüyle seyirciyi mest etti! Akkız düşmanının eline böyle esir düştü





"EĞER BAŞARILI OLURSAN, GÖK KAĞANLIĞI'NI BİZ YÖNETİRİZ!"

Kontrolü sağladıktan sonra Çolpan'ın yanına giden Saltuk, "Çerilerin yaralı. Buyurduğun gibi kimseyi öldürmemeye çalıştık" deyince Çolpan "Yine de obayı yakın. Kuşku kalmasın" dedi. Çolpan, Tutkun'a seslenerek "Saraya gir, Kaya'yı ayart ve çocuğunu doğur. Göğe er meydanında baş eğdiremeyiz ama hatun eteğinde diz çöktürebiliriz. Eğer başarılı olursan, Gök Kağanlığı'nı biz yönetiriz!" dedi. Saltuk ise Ulu Ece'nin gözüne girebilmek için Alpagu Han'ı yaralayanı saraya götüreceğini söyledi. Bir oyun hazırlayan Çolpan, suikastçi olarak başka bir kızı teslim etti ancak Akkız ve Sırma da askerlerin esir aldıkları arasındaydı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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