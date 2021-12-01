‘Kuruluş Osman’ kadrosuna yeni oyuncu!

'Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde Osman Bey'in ticaretini bitirmek ve itibarını zedelemek isteyen tekfurlar, hedefine İznik Valisi Saguros ve kızını koyuyor. Osman Bey ise tekfurların bu hamlesine karşılık İnegöl Kalesi'ni düşürmenin yollarını arıyor.