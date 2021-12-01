Kuruluş Osman’da heyecan dolu sahne: Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı!

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 73'üncü bölümünde, İznik Valisi Saguros kızı Hera ile birlikte Kayı Obası'na geldi ve Osman Bey'i ziyaret etti. Vali Saguros'un bu ziyaretinden son derece rahatsız olan tekfurlar, hain bir saldırı planladı.

OSMAN BEY SÖĞÜT'E GÖTÜRDÜ

İmzaladıkları ticaret anlaşmasını onurlandırmak için kızı ile birlikte Kayı Obası'nı ziyaret eden İznik Valisi Saguros, Osman Bey'in hazırladığı karşılamadan çok memnun oldu.

Osman Bey, obayı gezdirdiği Vali Saguros'u ardından Söğüt'e götürdü. Söğüt'te esnafları ziyaret eden ve Şeyh Edebalı ile tanışan Vali Saguros, gördüklerinden hayli etkilendi. Bu ziyaretin istihbaratını alan tekfurlar, Julia ve suikastçılarını Söğüt'e göndererek Vali Saguros'u ve kızını ortadan kaldırmaya karar verdi.

Tekfurlar Osman Bey’in Söğüt’te verdiği yemeğe saldırdı | Video