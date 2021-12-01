Mustafa Uslu’yu yağmalamaya kalktılar

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'nun hayatını konu alan 'Cep Herkülü' isimli filmi çekmek için Bulgaristan'da çalışan ünlü yapımcı Mustafa Uslu
, çekimler sırasında Bulgar iş insanı Slvestar Lenenov'la bir anlaşma yaptı. Anlaşma karşılığında Uslu, Lenenov'dan Bulgaristan'da yardım alacak ve çekimleri tamamlayacaktı. İddiaya göre film çekimi bittikten sonra parasını alan Lenenov, ünlü yapımcıdan 6 milyon lira alacağı olduğunu öne sürerek, ikinci kez para istedi. Uslu ise film çekimi gerçekleştikten sonra paranın verildiğini söyledi. Çekimler sonrası parasını tahsil ettiği halde etmediğini ileri süren Lenenov, devreye hatırı sayılır kişileri soktu.
KOBRA'DAN ÖLÜM TEHDİDİ
Mustafa Uslu'yu bir süre sonra Eldaniz Azimov
ve 'Kobra' lakaplı Vedat Karataş
aradı. Azimov ve Karataş ünlü yapımcıyı ölümle tehdit etmeye başladı. Uslu'yu tehdit eden ikilinin ardından bu kez menajer Hasan Basri Sarıkaya
devreye girdi. Sarıkaya; Lenenov'un parasını istediğini söyleyerek, Rusya'da yeraltı dünyasının en etkili ismi olarak bilinen Zahariy Kalaşov
'un, işin içinde olduğunu ve parayı vermesi gerektiğini söyledi. Uslu, kendisini ölümle tehdit ederek para tahsil etmeye çalışan yapımcı Sarıkaya, Azimov ve Karataş'ı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç isim, önceki gün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
MAFYA ÜYESİ TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Rus mafyası Zahariy Kalaşov'un üyesi olduğu düşünülen Eldaniz Azimov, Uslu'dan 6 milyon lira tahsil etmeye çalıştığı ve yağma suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hasan Basri Sarıkaya ve Vedat Karataş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
İFADESİNE başvurulan Hasan Basri Sarıkaya, "Mustafa benim 25 yıllık arkadaşım. Amacım ona yardım etmekti. Vedat bana ulaştı. Yanında Eldaniz Azimov ve Serdar Adak
isimli şahıslarla geldi. Mustafa'nın borcu olduğunu söyledi. Ben de arkadaşım olduğu için Mustafa'yı aradım. Fakat sonra Eldaniz'in Rus mafya liderinin aracılığıyla geldiğini öğrendim. Mustafa'yı tehdit etmedim. Yardım etmek istedim" dedi. Vedat Karataş, olayla bir ilgisi olmadığını sadece Hasan Basri'yle buluşup durumu konuştuklarını ve kimseyi tehdit etmediğini söyledi. İfadesi alınan diğer bir isim Eldaniz Azimov ise suçlamaları reddederek, 'Ben işçiyim. Bana gelen bilgiyi arkadaşıma ilettim. O da Hasan Basri'ye iletmiş. Kimseyi tehdit etmedim' dedi.