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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Otizmli çocuklara yardım eli uzattı

Otizmli çocuklara yardım eli uzattı
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, otizmli çocuklara yardımda bulundu. Yıldız futbolcu, İzmir'de yer alan Sabahat Akşiray Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılayıp bir de sınıf açtı.



Gündoğan, açılışta gönderdiği video ile çocuklara seslendi, "Tohum Otizm Vakfı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım" dedi. Ünlü futbolcu, geçtiğimiz aylarda da Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine imzalı formaları ulaştırarak büyük mutluluk yaşatmıştı.
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Otizmli çocuklara yardım eli uzattı
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