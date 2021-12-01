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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Sinan Akçıl’la selfie çektiren genç cezayı yedi

HAKAN UÇ HAKAN UÇ
Sinan Akçıl’la selfie çektiren genç cezayı yedi
SİNAN Akçıl hayranı olan genç, sanatçıyla fotoğraf çektirdiği için iş yerinden ceza aldı. Akçıl'a mesaj atan genç, "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler. Normalde fotoğraf çektirmemiz yasak ama sizi çok seviyorum, dayanamadım. Belki kredilerim aksayacak, icralık olmam an meselesi ama iyi ki varsın" dedi. Devreye giren Sinan Akçıl, otelde çalışan gencin genel müdürünü arayarak sorunu çözdü. Otelin, ünlü konukları rahatsız etmemek adına personele selfie yasağı getirdiği öğrenildi
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Sinan Akçıl’la selfie çektiren genç cezayı yedi
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