Sinan Akçıl’la selfie çektiren genç cezayı yedi

SİNAN Akçıl
hayranı olan genç, sanatçıyla fotoğraf çektirdiği için iş yerinden ceza aldı. Akçıl'a mesaj atan genç, "Abi seninle fotoğraf çektirdim diye bana uzaklaştırma verdiler. Normalde fotoğraf çektirmemiz yasak ama sizi çok seviyorum, dayanamadım. Belki kredilerim aksayacak, icralık olmam an meselesi ama iyi ki varsın" dedi. Devreye giren Sinan Akçıl, otelde çalışan gencin genel müdürünü arayarak sorunu çözdü. Otelin, ünlü konukları rahatsız etmemek adına personele selfie
yasağı getirdiği öğrenildi