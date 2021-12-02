Esra Erol yine zirvede!

ATV
'NİN reyting rekortmeni programı Esra Erol
'da kasım ayında da izleyiciyi ekrana kilitledi. Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün canlı olarak ekrana gelen program, Kantar Medya
tarafından alınan verilere göre, önceki gün yayınlanan bölümüyle yüzde 8,32 oranı ve yüzde 30,13 izlenme payı ile kendi rekorunu kırdı. Bu sezonun en yüksek izlenme oranını elde eden programda, 22 yıllık hasret sona erdi. Annesini bulmak için programa katılan Burcu
'nun hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu. Erol'un yardımıyla bulunan annenin stüdyoya gelmesiyle yıllar süren arayış bitti. Anne-kız birbirine sarılarak hasret giderdi.