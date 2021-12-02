Esra Erol’da kasım ayını zirvede bitirdi!

22 yıldır annesini görmeyen Burcu canlı yayına gelerek hiç görmediği annesi Hatice Yaprak'ı bulmak için Esra Erol'da programına katıldı. Burcu, "Yanımdan geçse, bir yerde görsem tanımam annemi. Dolduramadığım bir boşluk var içimde. Neler yaşadığını bilmiyorum, o yüzden yargılamıyorum. Dinlemek istiyorum, yeter ki gelsin." Diyerek yardım istedi. Burcu'nun bu çağrısından dakikalar sonra mucize gerçekleşti. Burcu'nun hiç görmediği annesi Hatice'yi Esra Erol buldu. Canlı yayına bağlanan anne "Burcu 2,5 yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. Babam Burcu'yu biraz gezdireceğim diyerek götürdü. Daha sonra eve geldiğinde Burcu yanında yoktu, sorduğumda kocanın ailesine verdim dedi. Güçsüzdüm, yalnızdım kızıma sahip çıkamadım. Onu yanıma alamadım diyerek Burcu'yla canlı yayında kavuşmak istediğini söyledi."