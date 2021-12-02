Günlük burç yorumları yayında: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Aralık 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Aralık 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Aralık 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 ARALIK AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 2 ARALIK 2021 PERŞEMBE

Koç: Bütün gün devam eden koşuşturmaca seni yormamış gibi görünse de eve gidince hissedeceksin. Kendin için iyilik yapma zamanı! Kişisel gelişimine daha çok odaklanmak isteyeceksin.

Boğa: Çevrene karşı duyduğun güven artıyor. Eğer evli bir Boğa burcuysan, çocuğunun okulu ile ilgili konular hakkında eşinle uzun süren konuşmalarınız olabilir.

İkizler: Maddi konulardaki düzenlemeler günün gündemini oluşturacak. Şansın dönüyor! yaşamında karşına çıkan pürüzleri giderebileceksin.

Yengeç: Sıkıntıya düştüğün konular kendiliğinden ağzından dökülecek. Bu durum rahatlamanı sağlayacak olsa da sonradan pişman olacağın kelimelerden kaçınmalısın.