Günlük burç yorumları yayında: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Aralık 2021 Perşembe

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 2 Aralık 2021 Perşembe günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 2 Aralık 2021 Perşembe burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 ARALIK AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Bütün gün devam eden koşuşturmaca seni yormamış gibi görünse de eve gidince hissedeceksin. Kendin için iyilik yapma zamanı! Kişisel gelişimine daha çok odaklanmak isteyeceksin.
Boğa: Çevrene karşı duyduğun güven artıyor. Eğer evli bir Boğa burcuysan, çocuğunun okulu ile ilgili konular hakkında eşinle uzun süren konuşmalarınız olabilir.
İkizler: Maddi konulardaki düzenlemeler günün gündemini oluşturacak. Şansın dönüyor! yaşamında karşına çıkan pürüzleri giderebileceksin.
Yengeç: Sıkıntıya düştüğün konular kendiliğinden ağzından dökülecek. Bu durum rahatlamanı sağlayacak olsa da sonradan pişman olacağın kelimelerden kaçınmalısın.
Aslan: Başarılı performansın ile dikkatleri üzerine çekiyorsun. Eğer ilişkisi olmayan bir Aslan burcuysan, eski bir tanıdığın seninle iletişime geçmeye çalışabilir.
Başak: Sorumluluklarını fedakâr yapın ile harmanlıyorsun. Karşıt burcunda salınan Neptün, bugün itibariyle düz seyre giriyor. Neptün, evlilik ve ortaklık konularını gündeme getirebilir.
Terazi: Titiz görüntün ile çevrendeki kişileri etkilemeyi başarıyorsun. Kararlarını kendi başına almayı sevsen de iş yaşantınla ilgili atacağın büyük adım için yakın bir arkadaşınla istişare yapabilirsin.
Akrep: Çevrende yaşanan olaylardan etkileniyorsun. Neptün, su burcunda düz seyrine geçiyor. Sosyal medya hesaplarında temizlik yapmak isteyebilirsin.
Yay: Geçmiş konuların bolca gündeminde olacak. Dağınık bir görüntü içerisinde olacağın bu günde, ufak ev kazalarına karşı dikkatli olmanı gerektirecek.
Oğlak: Aldığın kararlar ile çevreni etkiliyorsun. Eğer çalışan bir Oğlak burcuysan, çalışma performansın ile iş yerindeki kişilere de ilham kaynağı olacaksın.
Kova: Planların bozulduğunda çok çabuk sıkılıyorsun. Düzen senin için oldukça önemli. Eğer çalışan ve dijital platformlara düzenleme yapan bir Kova burcuysan, işlerinin tarihlerinde kayma olabilir.
Balık: Karşılaşacağın olaylar, seni farklı çözüm yollarına başvurmak durumunda bırakacak. Duygusal yaşantında karar alırken ikinci kez düşünmek isteyebilirsin.
2021 ARALIK AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!
Ares ve Astroloji
Olimpos'un babası Zeus ile Yunan mitolojisindeki tanrıların kraliçesi Hera'nın oğlu, namıdiğer savaş tanrısı! Ares'in Yunan mitolojisindeki yeri öyle farklıdır ki diğer kişiliklerden kendini daima farklı bir biçimde resmettirmiştir. Klasikleşmiş şiddet anlatımlarından daha farklı bir mücadele güder Ares. Zafere giden yolda her yöntem mubahtır sözünün mitolojideki örneğidir.
Savaş Kıyafetlerimizi Kuşandıran Mars'ın ta Kendisi
Ares'in astrolojideki karşılığı mücadele gezegeni Mars'tır. Sizlere daima Mars yazılarımda bahsettiğim gibi, içsel mücadele, hırslar, istekler için yol kat etme ve karşı karşıya gelme durumları Ares ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla içerisinde mücadele geçen her olay bir noktada Mars'a bağlanır. Yazılı tarihten on binlerde yıl öncesini tasvir eden Antik Yunan mitlerinde Ares'in güçlü, yakışıklı ve heybetli bir tanrı olduğu anlatılır. Savaş kıyafetlerini asla çıkarmaz ve daima savaşa hazırdır. Burada kendi hayatlarımızla nasıl içselleştireceğimizi sorduğunuzu duyar gibiyim. Mars'ın natal haritalarımızdaki etkisi hangi burçta olduğundan feyz alır. Her zorlu duruma hazırlıklı olup olamayan yanımız buradan gelir.
Ares Bu Ay Ateşin Değişkeninde!
Savaş tanrısı Ares, mücadelesinde daima yenilediği yetenekleri ve azmiyle ön plana çıkar. Haliyle Zodyak'ın hararetinden geçilmeyen Mars'ını da etkiler. Becerilerimiz, hırsımızı doğru bir biçimde yönetme, öfke kontrolü ve yeni tecrübeler edinirken sabırlı kalma güdüleri Ares'in bireysel yıldız haritalarımızda bıraktığı mirasıdır.
13 Aralık tarihinde Yay burcunda konumlanacak Ares (Mars) aykırı davranışların ne derece keskinleşeceğini gözler önüne serecek.
Kendinizi Aralık ayının yoğunluğuna hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!
Aralık'ta Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler:
|
Tarih
|
Saat
|
Tarih
|
Saat
|
1 Aralık Çarşamba
|
06:18 – 13:55
|
3 Aralık Cuma
|
07:20 – 14:12
|
5 Aralık Pazar
|
07:06 – 13:30
|
7 Aralık Salı
|
06:40 – 13:48
|
14 Aralık
Salı
|
04:50 – 10:10
|
21 Aralık
Salı
|
16:42 – 23:53
|
26 Aralık Pazar
|
10:37 – 18:23
|
|
|
30 Aralık Perşembe
|
19:08'den
|
31 Aralık Cuma
|
01:08'e kadar