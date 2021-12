Günlük burç yorumları yayında: Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 2 Aralık 2021 Perşembe

2021 ARALIK AYINDA BU SAATLERE DİKKAT!

Ares ve Astroloji

Olimpos'un babası Zeus ile Yunan mitolojisindeki tanrıların kraliçesi Hera'nın oğlu, namıdiğer savaş tanrısı! Ares'in Yunan mitolojisindeki yeri öyle farklıdır ki diğer kişiliklerden kendini daima farklı bir biçimde resmettirmiştir. Klasikleşmiş şiddet anlatımlarından daha farklı bir mücadele güder Ares. Zafere giden yolda her yöntem mubahtır sözünün mitolojideki örneğidir.

Savaş Kıyafetlerimizi Kuşandıran Mars'ın ta Kendisi

Ares'in astrolojideki karşılığı mücadele gezegeni Mars'tır. Sizlere daima Mars yazılarımda bahsettiğim gibi, içsel mücadele, hırslar, istekler için yol kat etme ve karşı karşıya gelme durumları Ares ile ilişkilendirilir. Dolayısıyla içerisinde mücadele geçen her olay bir noktada Mars'a bağlanır. Yazılı tarihten on binlerde yıl öncesini tasvir eden Antik Yunan mitlerinde Ares'in güçlü, yakışıklı ve heybetli bir tanrı olduğu anlatılır. Savaş kıyafetlerini asla çıkarmaz ve daima savaşa hazırdır. Burada kendi hayatlarımızla nasıl içselleştireceğimizi sorduğunuzu duyar gibiyim. Mars'ın natal haritalarımızdaki etkisi hangi burçta olduğundan feyz alır. Her zorlu duruma hazırlıklı olup olamayan yanımız buradan gelir.

Ares Bu Ay Ateşin Değişkeninde!

Savaş tanrısı Ares, mücadelesinde daima yenilediği yetenekleri ve azmiyle ön plana çıkar. Haliyle Zodyak'ın hararetinden geçilmeyen Mars'ını da etkiler. Becerilerimiz, hırsımızı doğru bir biçimde yönetme, öfke kontrolü ve yeni tecrübeler edinirken sabırlı kalma güdüleri Ares'in bireysel yıldız haritalarımızda bıraktığı mirasıdır.

13 Aralık tarihinde Yay burcunda konumlanacak Ares (Mars) aykırı davranışların ne derece keskinleşeceğini gözler önüne serecek.

Kendinizi Aralık ayının yoğunluğuna hazırlarken aşağıda sizler için çalıştığım Ay Boşlukta saatlerini gözden geçirmeyi unutmayın. Bu saatler arasında çıkabilecek aksilikler, bütün planlarınızı etkileyebilir, dikkat!

Aralık'ta Ay'ın Boşlukta Olduğu Saatler: