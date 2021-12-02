Milyonluk defile

HAKAN Akkaya
, Cindrella Gelinlik
adlı marka için hazırladığı '2022 Hakan Akkaya&Cindrella Bridal Capsule Collection'ı, Tersane İstanbul
'da tanıttı. 100 parçalık koleksiyonun sergilendiği defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di. Gecenin bir diğer ismi ise, Soner Sarıkabadayı
'nın Kolombiya
Güzellik Kraliçesi eşi Madelein Lopez Camelo
oldu. Anne olduktan sonra ilk kez podyumda yürüyen Camelo, güzelliğiyle büyüledi. Tasarladığı 45 gelinliğin maliyetinin 3 milyon lira olduğunu söyleyen Akkaya, mücevherlerin ise 1 milyon dolar olduğunu belirtti.