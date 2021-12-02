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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Milyonluk defile

Milyonluk defile
HAKAN Akkaya, Cindrella Gelinlik adlı marka için hazırladığı '2022 Hakan Akkaya&Cindrella Bridal Capsule Collection'ı, Tersane İstanbul'da tanıttı. 100 parçalık koleksiyonun sergilendiği defilenin baş mankeni Çağla Şıkel'di. Gecenin bir diğer ismi ise, Soner Sarıkabadayı'nın Kolombiya Güzellik Kraliçesi eşi Madelein Lopez Camelo oldu. Anne olduktan sonra ilk kez podyumda yürüyen Camelo, güzelliğiyle büyüledi. Tasarladığı 45 gelinliğin maliyetinin 3 milyon lira olduğunu söyleyen Akkaya, mücevherlerin ise 1 milyon dolar olduğunu belirtti.
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Milyonluk defile
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