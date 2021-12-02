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Giriş Tarihi: 2.12.2021

‘Namussuz’ sözü başını ağrıttı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
‘Namussuz’ sözü başını ağrıttı

Berkay Şahin, sosyal medyadan hakaret ettiği hayranının açtığı davada hakim karşısına çıktı. Şarkıcı, hakaret davasında savunma yaparken karşı tarafa “Namussuz, ahlaksız” deyince hakkında yeni bir soruşturma daha başlatıldı

İLK DURUŞMAYA KATILMADI
BERKAY Şahin, Instagram üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenen şarkıcı, ona mesaj atarak hakaret ve tehdit etti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi oldu. Şarkıcı hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Berkay, görülen hakaret davasının ilk duruşmasına katılmadı.



'5 BİN LİRA İSTİYOR'
POLİS tarafından adliyeye getirilip hakim karşısına çıkarılan şarkıcı, savunma yaparken karşı tarafın uzlaşmak için kendisinden 5 bin lira istediğini belirtip "Bunlar namuzsuz, ahlaksız" dedi. Mahkeme, şarkıcı hakkındaki yakalama kararını kaldırıp duruşmayı erteledi ama Burak Ş., "Namuzsuz, ahlaksız" sözü nedeniyle bir kez daha Berkay'dan şikayetçi oldu.
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‘Namussuz’ sözü başını ağrıttı
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