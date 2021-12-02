‘Namussuz’ sözü başını ağrıttı

İLK DURUŞMAYA KATILMADI
BERKAY Şahin
, Instagram
üzerinden bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımına yorum yapan takipçisi Burak Ş.'nin yazdıklarına sinirlenen şarkıcı, ona mesaj atarak hakaret ve tehdit etti. Takipçisi, gelen mesajı savcılığa iletip şikayetçi oldu. Şarkıcı hakkında 4 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Berkay
, görülen hakaret davasının ilk duruşmasına katılmadı.
'5 BİN LİRA İSTİYOR'
POLİS tarafından adliyeye getirilip hakim karşısına çıkarılan şarkıcı, savunma yaparken karşı tarafın uzlaşmak için kendisinden 5 bin lira istediğini belirtip "Bunlar namuzsuz, ahlaksız" dedi. Mahkeme, şarkıcı hakkındaki yakalama kararını kaldırıp duruşmayı erteledi ama Burak Ş., "Namuzsuz, ahlaksız" sözü nedeniyle bir kez daha Berkay'dan şikayetçi oldu.