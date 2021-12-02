‘Namussuz’ sözü Berkay Şahin’in başını ağrıttı!

"BUNLAR NAMUSSUZ, AHLAKSIZ" SAVUNMASI YENİ SORUŞTURMAYI DOĞURDU

Savunmasında ise suça konu mesajları kendisinin yazdığını inkar etmeyen Berkay Şahin, "Herkesin okuyabileceği şekilde aleni mesajlar yazmıştı. Mesajlarda bana ve aile bireylerime hakaretler etmişti. Ben de bunun üzerine sinirlenip yazdım" dedi. Mağdurun uzlaşmak için kendisinden 5 bin lira istediğini öne süren şarkıcı, "Bunlar namussuz ve ahlaksızlar" diyerek aslında hakkında yeni doğacak bir soruşturmanın fitilini ateşledi. İfadeler zabıtlara da geçti. Berkay Şahin'in ifadesinin ardından mahkeme, şarkıcı hakkındaki yakalama kararını kaldırdı. Serbest bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.