Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan’dan imalı açıklama: Hayatımda drama istemiyorum!

İrlandalı manken Chloe Loughnan, 2014 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile evlendi. Chloe Loughnan, Serdar Ortaç'la evliliklerini 2019 yılında noktaladı.
2 YIL ARADAN SONRA İSTANBUL'A GELDİ!
Evliliğini bitirir bitirmez İrlanda'ya geri dönen ünlü manken, 2 yıl aradan sonra İstanbul'a geldi. Chloe Loughnan, gelir gelmez ayağının tozuyla bir magazin programına telefonla bağlandı.
CANLI YAYINDA SERDAR ORTAÇ SORULDU
Ünlü manken programda Serdar Ortaç'la ilgili de açıklamalarda bulundu. Ünlü manken, Serdar Ortaç'ın zor günler geçirdiğini ve maddi sıkıntıları ile ilgili sorular soruldu.
"HAYATIMDA DRAMA İSTEMİYORUM"
Sorulara manken, "Hayatımda drama istemiyorum." diyerek cevap verdi. Hakkında çıkan haberleri takip etmediğini de dile getiren ünlü manken, İrlanda'da ailesiyle birlikte hayatına devam ettiğini ve huzurlu olduğunu açıkladı.