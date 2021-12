‘Yemin’ dizisinin Tülay’ı Büşra Oğur oynadığı her rolle bütünleşiyor! ‘Her yeni karakter yeni bir macera’

Büşra Oğur son dönemin en dikkat çeken oyuncularından biri… Sakin, kibar, kariyer odaklı. Büşra Oğur, mesleğine gönülden bağlı olanlardan. Oğur 'Oyunculuk, canlandırdığınız her karakterde farklı bir hayat yaşatıyor, bir süreliğine kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi bir kenara bırakıp bambaşka biri olma fırsatı veriyor. Bu inanılmaz güzel bir duygu ve çok farklı bir yolculuk. Her yeni karakter yeni bir macera. Oynadığınız karakterle birlikte bir keşfe çıkıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz ve deneyimliyorsunuz' diyor. Son olarak 'Yemin' dizisinde Tülay karakteriyle karşımıza çıkan güzel oyuncuyla hakkında merak edilenleri konuştuk. İşte GÜNAYDIN okuyucularına özel Büşra Oğur hakkında her şey…