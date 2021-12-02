‘Yemin’ dizisinin Tülay’ı Büşra Oğur oynadığı her rolle bütünleşiyor! ‘Her yeni karakter yeni bir macera’

Son dönemin ayrıca dikkat çeken oyuncularından da birisiniz. Oyunculuk sizin için ne anlam ifade ediyor?

-Oyunculuk, canlandırdığınız her karakterde farklı bir hayat yaşatıyor, bir süreliğine kendinizi, kendi duygu ve düşüncelerinizi bir kenara bırakıp bambaşka biri olma fırsatı veriyor. Bu inanılmaz güzel bir duygu ve çok farklı bir yolculuk. Her yeni karakter yeni bir macera. Oynadığınız karakterle birlikte bir keşfe çıkıyorsunuz, yeni şeyler öğreniyorsunuz ve deneyimliyorsunuz.