‘Kuruluş Osman’ zirveye yerleşti!

ATV
'NİN ilgiyle izlenen dizisi 'Kuruluş Osman
', önceki gün yayınlanan yeni bölümüyle yine milyonları ekrana kilitledi! Nefeslerin tutulduğu 73'üncü bölümde, heyecan doruktaydı. Reytingleri toplayıp birinci olan dizi, #TürkünTöresi etiketiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tüm Kişilerde yüzde 10,10 izlenme oranı ve 24,05 izlenme payı, AB
'de yüzde 8,06 izlenme oranı ve 20,94 izlenme payı 20+ABC1
'de yüzde 9,87 izlenme oranı ve yüzde 22,66 izlenme payı elde ederek üç kategoride de ipi göğüsledi. Aksiyon dolu bölümde; Osman Bey
'in Alpler'i İnegöl
'de yaşanan patlamanın ardından madende sıkışıp kaldı.