Haberler Günaydın Haberleri Latin Amerika'da Türk rüzgârı! Türk dizilerini izlemek için Türkçe öğreniyorlar
Giriş Tarihi: 3.12.2021 09:49

Latin Amerika'da Türk rüzgârı! Türk dizilerini izlemek için Türkçe öğreniyorlar

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Latin Amerika’da Türk rüzgârı! Türk dizilerini izlemek için Türkçe öğreniyorlar

Türk filmlerini Avrupa'daki festivallerine taşıyan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki filmleri festivaller kapsamında yurtdışında tanıttıklarını belirten Ateş, ‘Dizi ve filmleri yurtdışına taşıyarak Türkiye hakkında bilgi vermiş oluyoruz. Ancak bu bilgiler duygusal bir zeminde işliyor. İzleyiciler ekran karşısına geçtiklerinde bütün ön yargılardan bağımsız olarak bir aşk hikayesi ya da bir aile dramı izliyor. Böylelikle izleyici film ile kendisi arasında bir özdeşlik kuruyor’ dedi.

Türk filmlerini Avrupa'daki festivallerine taşıyan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, "Türk dizi ve film sektörü büyük bir hızla gelişiyor. Dünyanın her tarafında bu dizi ve filmlere yoğun bir ilgi var. Türkiye ile bağ kurmak isteyen yabancılar için birebir bir araç. Türk dizilerini izlemek için Türkçe öğrenmeye geliyorlar. 2 yıldır uzaktan ücretsiz Türkçe öğretimine başladık. Özellikle Latin Amerika'da binlerce insan Türkçe öğrenmek için kayıt yaptırdı. Çoğu insan bir Türk dizisi izlemiş merak etmiş veya diziyi izleyebilmek için Türkçe öğreniyor. Türk filmleri ve dizileri üzerinden Türkiye ile bağ kurulması temel amacımız" dedi.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ OLUŞTURUYOR

Türkiye'deki filmleri festivaller kapsamında yurtdışında tanıttıklarını belirten Ateş, "Dizi ve filmleri yurtdışına taşıyarak Türkiye hakkında bilgi vermiş oluyoruz. Ancak bu bilgiler duygusal bir zeminde işliyor. İzleyiciler ekran karşısına geçtiklerinde bütün ön yargılardan bağımsız olarak bir aşk hikayesi ya da bir aile dramı izliyor. Böylelikle izleyici film ile kendisi arasında bir özdeşlik kuruyor. Onun içinde filmler ve diziler insanların zihin dünyasına kolaylıkla girebiliyor. Tiyatromuz, sinemamız, edebiyatımız ve mutfağımız da Türk kültürünü oluşturuyor. Dolayısıyla burada en etkili, birçok sanat alanını içinde barındıran unsur sinema ve dizi sektörü. İçinde müziğimiz, edebiyatımız, gastronomi ve coğrafyamız var. Türkiye ile bağ kurmak isteyen yabancılar için birebir bir araç" şeklinde konuştu.

YOĞUN İLGİ VAR

Ateş, "Türk dizi ve film sektörü büyük bir hızla gelişiyor. Dünyanın her tarafında bu dizi ve filmlere yoğun bir ilgi var. Türkiye ile bağ kurmak isteyen yabancılar için birebir bir araç. Türk dizilerini izlemek için Türkçe öğrenmeye geliyorlar. 2 yıldır uzaktan ücretsiz Türkçe öğretimine başladık. Özellikle Latin Amerika'da binlerce insan Türkçe öğrenmek için kayıt yaptırdı. Çoğu insan bir Türk dizisi izlemiş merak etmiş veya diziyi izleyebilmek için Türkçe öğreniyor. Türk filmleri ve dizileri üzerinden Türkiye ile bağ kurulması temel amacımız" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Latin Amerika'da Türk rüzgârı! Türk dizilerini izlemek için Türkçe öğreniyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA