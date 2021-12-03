Nilgün Belgün: Çok gülen adamdan iyi koca olmaz

Nilgün Belgün
'ün "Çok gülen ve aşırı sosyal erkekten iyi koca olmuyor. En iyi kocalar suratsız erkeklerdir" sözü, sanat dünyasında tartışmaya neden oldu
METİN ZAKOĞLU
KOMİĞİM AMA İYİ KOCAYIM
"NILGÜN Belgün çok iyi arkadaşımdır, ne diyorsa doğrudur ama ben hiç suratsız olmadım. Komediyle uğraşıyorum ve yıllardır harikulade bir kocayım."
AYDİLGE
GENELLEMEYE KARŞIYIM
"NILGÜN Hanım şaka yapmış tabii ama bence iyi bir eş olmanın suratsız ya da güleç olmakla alakası yok. Beraber gülemediğim insanla beraber ağlayamam da... Bu tarz genellemelere karşıyım."
SERA TOKDEMİR
KARAKTER MESELESİ
"İYI evliliğin yüzün gülmesiyle ya da suratsız olmakla alakası olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen kişilerin karakterleriyle ilgili."
YAVUZ SEÇKİN
SURATSIZ ADAMLA ÖMÜR GEÇMEZ
"GÜLEN erkekten iyi koca olmaz fikrine katılmıyorum. Tam tersine, gülen adam sempatiktir; güler, güldürür. Onunla hayat daha iyi geçer. Sürekli somurtan adamların iyi koca olup olmadığını bilemem ama suratsız adamla bir ömür geçmez."
ELIF ECE UZUN
HERKES PARMAK İZİ GİBİ TEKTİR
"BÖYLE genellemeler bana çok anlamsız geliyor. Kainatta iki tane yaprak bile yok üst üste konulduğunda aynı olan. Onda bile muazzam farklılıklar var. İnsanları aynı kefenin içine koymak anlamsız. Herkes parmak izi gibi tektir."