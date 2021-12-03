Ünlü müzisyen Tuğkan hayatının dönüm noktasını anlattı! “O olay beni bu güne getirdi”

Müzikle çocuk yaşlarında tanışan Tuğkan, son dönemde "Kusura Bakma" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Liseye giderken gitar merakı başlayan, 15 yaşında da besteler yazmaya merak salan Tuğkan, kariyer basamaklarını hızla tırmanma sürecini anlattı. Şimdilerde dillere dolanan şarkılar üreten ve milyonlarca dinlenen şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, hakkında tüm bilinmeyenlerini Sabah TV'ye anlattı.

-Öncelikle hayat nasıl gidiyor, nasılsın iyi misin?

Teşekkür ederim. Başladık konserlere yoğun gidiyor, yorucu gidiyor.

-Seni takip eden herkes eminim ki biliyordur ama bir de kısaca bizimle dinlesinler isterim, nasıl bir çocukluk geçirdin, müzisyenlik kariyerin nasıl başladı?

Çocuk yaşlarımdan beri müzikle aram iyiydi. Yazma kısmında da ilkokuldan beri çok fazla haşır neşirdim. Lisede gitar merakı başladı. Çalabildiğimi anladığım anda oturup beste yapmaya başladım, 15 yaşındaydım. 6-7 yıl kadar aile ve arkadaş çevremde çalıp söyleyen bir insandım. Bestelerimi tüm Türkiye dinlesin, çok ünlü olayım gibi bir kariyer hedefim yoktu. Amatör videolar şarkılar paylaşan video kanalları vardı, oralarda birkaç şarkım döndü benim. Şu anki menajerim beni o sitelerden birinde dinliyor, keşfediyor ve o zaman tanışıyoruz. Benim piyasaya girişim de öyle oluyor.

GİTARIN TADINI ALDIKTAN SONRA FUTBOLA DÖNMEK HİÇ İSTEMEDİM!

-Bir dönem futbola büyük bir ilgi duymuşsun. Hatta 8 yıl kadar bu alanda ter dökmüşsün. Ancak yaşadığın bir sakatlık sonrasında futbol kariyerin bitmiş ve senin için müzisyenlik başlamış. Eğer bir sakatlık yaşamasaydın, şuanda futbol alanında mı devam etmek isterdin yoksa hayatının seni getirdiği noktadan memnun musun?

Kesinlikle futbolla ilgileniyor olacaktım. Sağlıklı bir hayatım olmuş olacaktı. Muhtemelen erken yatıp erken kalkan bir insan olurdum. Bir de futbola devam etmiş olsam, ego yapmayacağım ama en kötü ikinci ligde oynardım. Hocalarım da çok üzülmüşlerdi sakatlık yaşamama o dönem. Ama ben o gitarın tadını aldıktan sonra bir daha hiç istemedim.