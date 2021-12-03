Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 3 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Aralık 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Aralık 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 ARALIK AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Gün senin için sıkıcı başlayacak olsa da ilerleyen saatlerde durum tersine dönecek. Duygusal ilişkilerinde mantık ile kalp arasında kalmak kafanı karıştırabilir.
Boğa: Ani gelişen durumlar seni zor duruma sokabilir. Son dönemde iştahını kontrol edemiyorsan, profesyonel bir destek almayı düşünebilirsin.
İkizler: Yoğun geçen dünün etkisini, bugün hissediyorsun. Çünkü Ay, bugün burç değiştirecek. Bu yüzden çift ruhlu bir gün. Aile içerisinde sağlık konuları ile ilgili duyacağın haberler olabilir.
Yengeç: Yeniliklere karşı açık olman seni harekete geçirecek. Cesaretini toplayacak ve üstüne gidemediğin konulara daha rahat bir şekilde odaklanacaksın. Aldığın haberleri kabullenmen zaman alacak.
Aslan: Kendini olduğundan daha özgür hissediyorsun. İlişkileri düşünmek için hazır olup olmadığını yeniden değerlendirmek isteyebilirsin.
Başak: Duygu durumunda ani değişiklikler olabileceği bir gündesin. Çünkü bugün çift ruhlu bir gün. İkili ilişkilerde arkana yaslanıp olanları izlemeyi tercih edeceksin.
Terazi: Kendini ruhsal manada iyi hissetmen yaptığın işlere de yansıyacak. Aile içi tartışmalarda haklı çıkmak için inanmadığın şeyleri savunman, kalp kırgınlığına neden olabilir.
Akrep: Aralık ayının ilk günlerinden kendini buluyorsun. Dönüşümü hissederken, kaybettiğin günlerden çok ileride kazanacaklarını düşüneceksin.
Yay: Beklemek senin için bir anlam ifade etmiyor. Duygusal anlamda seni yükselten olaylarla karşı karşıya kalabilir, bu durumu iyi yönetmek için çaba sarf edebilirsin.
Oğlak: Gün içindeki yoğun programın nedeniyle unutacağın konular olabilir. Ailenden gizlemek durumunda kaldığın şey, açığa çıkabilir; uzun konuşmalar yaşanabilir.
Kova: Ay, sabah saatlerinde farklı, öğleden sonra farklı bir burçta hareket edecek. Bu durum gün içerisinde ani haberler almana sebep olabilir. Hobilerini kariyer fırsatı olarak kullanmaya karar verebilirsin.
Balık: Hayatına farklılık kazandırmak için kolları sıvıyorsun. Ayrıca bugün çift ruhlu bir gün. Sağlık konusunda kendini daha net kararlar verirken bulacaksın.
2021 ARALIK AYINDA NELER OLUYOR?
Özgürlüğümüze adım adım gitmeye çalışırken var olma mücadelesini ilk günden son güne kadar verdiğimizi fark edeceğiz. Astroloji açısından 2019'dan bu yana dünyanın kolektif bir sınanmanın içinde olduğunu size yazılarımda anlatmaya çalıştım.
Yılın Son Tutulması!
4 Aralık günün sabahı Yay burcunda Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma aksiyonu bizi geçmişe götürecek. Tarih tekerrür eder mi sözünü çokça dile getireceğiz. Z kuşağını ise her zamankinden daha fazla konuşacağız. Bilim en kıdemli zamanlarını yaşayacak. Ardı ardına biyokimya, genetik alanda akademik çalışmalar açıklanacağının altını çizen bu tutulma, sağlık alanındaki atılımları da gözler önüne serecek.
Jüpiter, Balık seyri yolculuğuna başladığı sırada yeni sistemler kendini gösterecek. Neptünyen Jüpiter'in konumu bu deviminin başlatanı olacak. 2021 Aralık ayına biriken gezegen geçişleri, tutulmalar ve Retrolar yılın kapanışını keskin hatlarla yapacak. Dünyanın her köşesinde globalleşen şirketler ön planda olacak.
Teknoloji Durmak Bilmiyor
Bir yandan yeni ilaçlar, aşılar, solüsyonlar tartışma konusu olmaya devam ederken bilim insanları Otonom Cyborg'un, yani insanın makineyle ve yapay zekâyla tam bütünleşmesinin bir şekilde reklamını yapacak. Gelişmekte olan birçok ülke 5G teknolojisine yatırım yaparken insanlık son sürat teknolojiyi kullanmak için gaza basacak.
2021 yılının son Retrosu'na Venüs ev sahipliği yapacak.
Yıllar önce pandemiyi olgunlaştıran gezegenler Oğlak burcundayken başlayan virüs, yeni bir boyuta taşınacak. Dünyanın birçok yerinde mutasyon modeller tasarlanırken, yeniden korku satmak, bir yandan da insanlığı teknolojinin içine taşımak için belli yasaklar, kısıtlamalar gelecek. Öğrenerek başladığımız yıla öğrenerek veda edeceğiz.
Hava ve toprak burç takımyıldızlarında toplanan gezegenler dünyaya başka gözle bakmamızın zamanının geldiğini gösterecek. Dünyanın değişimi artık birçok yönden hissedeceğiz. Özgürleşeceğimiz günler yakın diyor gök kubbe.