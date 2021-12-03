Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! 3 Aralık 2021 Cuma günlük burç yorumları

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Aralık 2021 Cuma günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 3 Aralık 2021 Cuma burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "2021 ARALIK AYINDA NELER OLUYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 3 ARALIK 2021 CUMA

Koç: Gün senin için sıkıcı başlayacak olsa da ilerleyen saatlerde durum tersine dönecek. Duygusal ilişkilerinde mantık ile kalp arasında kalmak kafanı karıştırabilir.

Boğa: Ani gelişen durumlar seni zor duruma sokabilir. Son dönemde iştahını kontrol edemiyorsan, profesyonel bir destek almayı düşünebilirsin.

İkizler: Yoğun geçen dünün etkisini, bugün hissediyorsun. Çünkü Ay, bugün burç değiştirecek. Bu yüzden çift ruhlu bir gün. Aile içerisinde sağlık konuları ile ilgili duyacağın haberler olabilir.

Yengeç: Yeniliklere karşı açık olman seni harekete geçirecek. Cesaretini toplayacak ve üstüne gidemediğin konulara daha rahat bir şekilde odaklanacaksın. Aldığın haberleri kabullenmen zaman alacak.