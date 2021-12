Esra Erol: Mücadeleci kararlı ve çözüm odaklı bir insanım

Atv'de yayınlanan programıyla her gün evimize konuk ettiğimiz ve severek izlediğimiz Esra Erol , tarzı ve seçimleriyle ilgili bilinmeyenleri Diana Dikiş dergisine anlattı. Derginin kapağında da yer alan Erol, sorulara içtenlikle yanıt verdi...Bu konuda bana destek olan bir ekibim var. Ancak onlar stil kararlarımı verirken benim tercihlerimi de göz önünde bulunduruyorlar. Biliyorsunuz benim program içeriğim çokça hareket etmemi gerektiren bir içerik. Bu nedenle seçimlerimde rahatlık son derece önemli bir rol oynuyor. Hem programda hem de program dışında, günlük hayatımda, içinde rahat olduğum giysileri tercih ediyorum.Moda zaten kendini sürekli tekrar eden bir döngü. Ona uymak çok mümkün olan bir şey değil. İnsanın kendisine yakışanı bulması modadan çok daha önemli. Zaman zaman tasarım ürünler de giyiyorum, hazır ürünler de. Bunun üzerinde çok durmuyorum. Ruh halim hangisine uygunsa, onu seçiyorum. Hayatı yaşarken belirli kalıplara hapsedilmek hoşuma gitmiyor. "Ne moda?" sorusundan daha çok, "Neye ihtiyacım var?" sorusuna önem veriyorum.Elbette var. Bu ülkenin bütün kadınları dikiş bilir. Mutlaka terzi kadar mükemmel olması gerekmiyor. Ama her kadının iğne ve iplikle ilişkisi iyidir. Çünkü biz her zaman sökük, düğme dikmeyi biliriz.Mücadeleci ve kararlı olmam. Bir de çözüm odaklılığımı da eklemem gerek. Hem benim, hem çevremin, hem de programıma konuk olanların sorunlarının çözüm sürecinde asla yılmam, yorulmam.Bu soruyu benim cevaplamam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Giyimle ilgisi yok ama son dönemde bir 'Esra Erol saçı' var, bu stili oturtmak zamanımı aldı. Ama şimdi ben de seviyorum, beni tanıyanlar da seviyor.Şıklığın giyimle birlikte duruşla da ilgisi olduğunu düşünüyorum. Eğer bir insanın hayatta ulaşmak istediği bir amaç varsa, gözleri ışıldıyorsa, hayata gülümsüyorsa, bütün hayatı da ışıldar. İşte o insan şıktır.En güzel aksesuarın gülümseme olduğuna inanıyorum ama onun dışında aksesuar olarak küpe takmayı sevdiğimi söyleyebilirim.Evde yıllardır giydiğim siyah bir eşofman altım ve tişörtüm var. Ne kadar eskirse eskisin onlardan vazgeçmem mümkün değil. Sanırım hepimizin böyle vazgeçemediği, elden çıkarmadığı rahat kıyafetleri vardır. Ve tabii ki spor ayakkabılarım. Koşturmacayla geçen bu hayatta hızlı ve rahat olmak önemli.Çok hızlı. Zaman fakiri olduğum için ne çabuksa, ne yakınsa, ne hızlıysa oradan alışveriş yapan kadın tipiyim. Ben de uzun uzun bakmak isterdim ama maalesef öyle bir lüksüm yok.Türkiye'den tartışmasız Filiz Akın. Ben onun kadar zarif, onun kadar ne giyerse giysin üzerine yakıştıran başka birini bilmiyorum. Ama dünyadan sorarsanız herhalde bütün kadınların hemfikir olduğu gibi Audrey Hepburn. Moda dünyasının ikonik kadını. Herhalde kadın ve zarafetin de en önemli örneğidir.Benim için şık olmak kendiyle barışık olmak demek. Çünkü kendiyle barışık bir insanın giydiği her şey ona yakışır. Dolayısıyla ben bir kadının şıklığının, tercih ettiği kıyafetlerle hayata karşı duruşunun toplamı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca ruhu güzel olan her insan zaten şıktır.Yaz insanıyım.Gündüz rahatlığı. Ama gece şıklığı da olmazsa olmaz.Eşofman.Ortama göre değişir. Ama ben daha çok pastel tonlar tercih ederim.İkisi de değil. Temizlik kokusu, sabun kokusu.