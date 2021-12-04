Kardeşlerim’in Nebahat’i Simge Selçuk içini SABAH CUMARTESİ’ye döktü: Romantik erkek sevmem, tercihim alfa erkek!

- Diziyi izlerken ya da çekerken ağladığınız oluyor mu? Keza seyirciler çok ağlıyor... Sizi en çok duygulandıran ve güldüren sahneler hangisi?

- Eğer ağlama sahnem varsa ağlıyorum tabii ama Simge olarak değil. İzlerken de Simge olarak birçok sahnede ağladığım oluyor. Özellikle ilk bölümde, nerdeyse kardeşlerin her sahnesinde gözlerim dolu doluydu. Sette Celil varsa sürekli gülmemek elde değil.

-Sette nasıl bir ortam var? Burada tanışıp çok sevdiğiniz, bundan sonra hayatımda hep olur dediğiniz arkadaşlarınız oldu mu?

- Kamera arkası, teknik ekip, oyuncular dahil herkesin hayatımda çok güzel yeri oldu ve bundan sonra hayatımda hep olmalarını arzu ediyorum.

- Şöhreti çok küçük yaşlarda kazandınız. Ama arada seyirciden uzak olduğunuz dönemler de oldu. Sizi ekranlarda, dizilerde tekrar gördüğümüzde "Zaman güzelliğinden hiçbir şey almamış" dedik. Peki, o arada siz neler yaptınız?

- Genellikle bir işim bittiğinde araya biraz zaman koymayı tercih ediyorum. Hem kendimi nadasa çekmek için hem de o rolün hafızalardan biraz silinmesi için. Bu sürelerde zamanın tadını çıkardım. Gezdim, spor yaptım, kitap okudum, film izledim. O dönemlerde pandemi de yoktu hayatımızda. Bizim işimiz normal meslekler gibi değil. Bir anda inanılmaz bir tempo, düzensiz, belirsiz saatler, kalabalık bir set ortamı ve dizi bittiğinde durgunluk, sakinlik... Ben de diğer arkadaşlarım gibi bu tempoya çok alışkınım. Bu sebeple ne boşluğa düşerim, ne de yoğunluktan yakınırım. Boş olduğum zamanları kendime yatırım yaparak değerlendirir, fırsata çeviririm.