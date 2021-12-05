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Giriş Tarihi: 5.12.2021 16:41 Son Güncelleme: 5.12.2021 16:47

"Akif'ten Şengül'e kan parası teklifi"

Akif’ten Şengül’e kan parası teklifi

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 31. Bölüm etiketi #SırlarınArasında, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!

Kardeşlerim 31. Bölümde Neler Yaşandı?

Oğulcan ve Aybike, Akif'in yan çizmesi ile bursuz kalırlar. Okulda bursluluk sınavına hazırlanırlar. Asiye ise nikah şekeri paketleme işi alır ve herkes kardeşlerin 300 TL kazanması için seferber olur.

ASİYE İSE DORUK'UN AŞKINDAN GÜÇ ALIYOR

Bursluluk sınavında ise Harika Ömer'den kopya ister yakalanınca da suçu Ömer'in üzerine atar. Telefonu tamirden alan Şengül içindeki görüntüleri izler ve Akif'in kapısına dayanır.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu

Berk'in evine nazik davet alan Aybike ve Oğulcan orada annesinin aşağılamasına maruz kalırlar. Akif, Şengül'e Kadir'e çarpanın Melisa olduğunu söylememe karşılığında oturdukları evin tapusunu üzerine yapmayı ve geride kalan kardeşlere iyi bir gelecek sağlamayı teklif eder. Şengül karakola gitmek yerine Akif'in teklifini kabul eder. Yengelerinden hiç göremedikleri kadar sıcak yemek ve ilgi gören kardeşlerim ise bu duruma bir anlam veremez.

Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
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"Akif'ten Şengül'e kan parası teklifi"
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