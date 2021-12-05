"Akif'ten Şengül'e kan parası teklifi"

Berk'in evine nazik davet alan Aybike ve Oğulcan orada annesinin aşağılamasına maruz kalırlar. Akif, Şengül'e Kadir'e çarpanın Melisa olduğunu söylememe karşılığında oturdukları evin tapusunu üzerine yapmayı ve geride kalan kardeşlere iyi bir gelecek sağlamayı teklif eder. Şengül karakola gitmek yerine Akif'in teklifini kabul eder. Yengelerinden hiç göremedikleri kadar sıcak yemek ve ilgi gören kardeşlerim ise bu duruma bir anlam veremez.