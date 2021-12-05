"Akif'ten Şengül'e kan parası teklifi"

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 31. Bölüm etiketi #SırlarınArasında, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi!
ASİYE İSE DORUK'UN AŞKINDAN GÜÇ ALIYOR
Bursluluk sınavında ise Harika Ömer'den kopya ister yakalanınca da suçu Ömer'in üzerine atar. Telefonu tamirden alan Şengül içindeki görüntüleri izler ve Akif'in kapısına dayanır.
Berk'in evine nazik davet alan Aybike ve Oğulcan orada annesinin aşağılamasına maruz kalırlar. Akif, Şengül'e Kadir'e çarpanın Melisa olduğunu söylememe karşılığında oturdukları evin tapusunu üzerine yapmayı ve geride kalan kardeşlere iyi bir gelecek sağlamayı teklif eder. Şengül karakola gitmek yerine Akif'in teklifini kabul eder. Yengelerinden hiç göremedikleri kadar sıcak yemek ve ilgi gören kardeşlerim ise bu duruma bir anlam veremez.