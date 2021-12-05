Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nazlı Sert: Yaşadıklarım şükretmeyi öğretti

KIZIMI ANNEME GÜVENEREK YAPTIM



Annenizle ilişkiniz nasıl peki?

Annem en büyük destekçimdir. İkinci çocuğu anneme güvenerek yaptım.

Babanızın rahatsızlığıyla geçen çocukluk ve gençlik dönemi yaşadınız...

Babamda önce demans başladı, çocuktum ve davranışlarına anlam veremiyordum. Üzülünce annem beni telkin ediyordu, 'Düzelecek' diyordu. Ben 17 yaşında iken beyin kanaması geçirip kısmi felç oldu. Çok zordu. Düğünümden 10 gün önce tamamen felç geçirdi, babamla düğün yürüyüşümüzü yapamadık. Var ama yok gibiydi. Tabii ki nefesi, varlığı da yeter ama çok acı bir şey...

Babanızın sağlık durumu şu an nasıl?

Evde yoğun bakım ünitesi kuruldu, 15 yıldır bu şekilde yaşıyor. Bizi görüyor ama konuşamıyor, midesinden besleniyor.

Bunlar sizde nasıl izler bıraktı?

Babasına aşık bir kızdım ve böyle bir şey olunca çok sarsıldım. Çok donuklaştım. Bu olayla birlikte sanki duygularım öldü ama beni hayata karşı da güçlendirdi. Annemin zorlamasıyla psikolojik destek aldım. Babama her gün başka bir şey oluyordu ve en sonunda Fransa'ya kaçtım.

HAYAT KOLAY DEĞİL



Babanız Osman Yazıcı, Anadolu Grubu'nun ortaklarından. Babanızın şirketinde çalışmayı hiç düşünmediniz mi?

Babamın işine karşı hiç hevesim olmadı. Babamın işlerini annem yönetiyor. Yürütebildiği kadar yapacak sonra benden yardım isterse o işe de girerim. Ben ya mimar ya da pastacı olmak istedim, kendi yarattığım bir işim olsun isterim. Kızım 1 yaşına geldikten sonra mimarlık üzerine bir şeyler yapacağım.

Yazıcı ve Sert soyadlarının hayatınıza etkisi nasıl oldu?

Ben çok şahsına münhasır bir insanım. Bir şey yapacaksam Nazlı olarak yapmak isterim. Tabii ki, iyi ki varlar, güzel bir prestij. Dezavantajını görmedim. Benim güzel yanları kadar, zorluklarla da geçen bir hayatım oldu ki bunlar dile getirebildiklerim... Herkes için hayat çok kolay değil. Ben sorunların üzerine gitmeyi değil, sessiz kalmayı, uzaklaşmayı, dışarıdan bakmayı seven biriyim.

KOCAMA İLK GÜNDEN BERİ AŞIĞIM



Evliliğiniz nasıl gidiyor?

Evliliğimiz ilk günkü gibi... Ben zaten ona çok aşık olarak evlendim. Eşime ilk günden beri çok bağlıyım, onsuz bir hayat düşünemiyorum. Her yere çocuklarla gidiyoruz. Ailece seyahat etmeyi, misafir ağırlamayı çok seviyoruz. Çocuklar sosyal hayatımızı hiç etkilemedi.



Aşk hayatınızı etkiledi mi?

Aşkımız da ilk günkü gibi devam ediyor. Liseli aşıklar gibiyiz. Kimse iki çocuklu olduğumuza inanmıyor.

Kocanız gözlerinizi koluna dövme yaptırmıştı...

Evet, bence o da bana aşık. Çok fazla dillendirmiyor, şımarmayayım diye herhalde. Kaan ile birlikte her şeyi yapmayı seviyorum.

Eşinizi kıskanıyor musunuz?

Hiç kıskanç değilim. Eşim de bu yönümü seviyor. Eşime güveniyorum, hislerime de güvenirim. Allah korusun, bir şey olsa hissederim. Kocam çok yakışıklı o yüzden üzerine düşüp, onu sıkmıyorum.

Evliliğinizde zorluklar yaşadınız mı?

Evliliğimizde Allah'a bin şükür hiç zorluk yaşamadık.