Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nazlı Sert: Yaşadıklarım şükretmeyi öğretti

Oğlunuz ne gibi sorunlar yaşadı?

Kalp ameliyatı oldu, gözünde sorunlar yaşadı. Evde hep tetikteydik. Süt içerken tıkanıp, kalbi zorlanıyordu ve morarıyordu. Morarınca hiçbir şekilde müdahale edemiyordum, elim ayağım boşalıyordu ve hemen yanından kaçıyordum. Şu an hiçbir sıkıntısı yok ama henüz kendime gelmiş değilim.

Zor dönemleri nasıl atlattınız?

O dönemi Ünsal ile beraber mücadele ederek atlattım. Psikolojik destek almadım. 'Ünsal iyi olursa ben de iyi olacağım' dedim ve oğlum iyileştikçe ben de iyileştim. Prematüre anneleri bana ulaştılar, bilgilerini paylaştılar. Aile büyüklerimiz hep yanımızdaydı, üzerimden çok büyük yük aldılar.

İkinci kez anne olma kararını almakta zorlandınız mı?

Hayır, çok istiyorduk. Eşim de, ben de oğlumuzun yalnız kalmasını istemiyorduk. Bizden sonra Ünsal'ın yanında candan birisi olsun istedik. Şu an hayatımın en mutlu dönemindeyim.

Kızınız dünyaya gelince ne hissettiniz?

Evimize çok renk kattı. Kızım tam bir prenses, çok narin, yumuşacık, pespembe bir kız. Onu giydirip, süsleyip eğleniyoruz. Kızım geldiğinden beri alışverişten daha çok zevk alır oldum.

Annelik nasıl bir duygu?

Acayip bir duygu... İnsanın canı pahasına her şeyi feda ettiği bir şey. Biz iyi olursak çocuklarımız da iyi olur. Ünsal'la yaşadıklarımızdan sonra şükretmeyi öğrendim. Her zaman çok şükür derim.