Eski tarzıyla geri döndü

BESTESİNİ Sinan Özen
'in yaptığı, sözlerini Hakkı Yalçın
'ın yazdığı 'Her Gece Yarısı' şarkısı müzikseverlerle buluştu. Bu şarkı Özen ve Yalçın'ın 1991 yılında 'Aşık Olmak İstiyorum' adlı şarkıyla başlayan duygu ortaklığının 30'uncu yılı anısına yapıldı. Sinan Özen'in eski tarzına dönüş yaptığı şarkı vefasız olanların kahrını çekenleri işaret ediyor. Şarkının aranjesi de Emre Bayar
'a ait olup, klip yönetmenliği de Alişan Günay Yıldırım
yaptı. Sinan Müzik
etiketiyle 3 Aralık Cuma günü tüm digital platformlarda yerini aldı.