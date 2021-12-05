‘Kardeşlerim’ trend listesinde!

ATV'NİN sevilen dizisi 'Kardeşlerim', 2021 Youtube Türkiye Trend Listesi'nde en çok izlenenler top 10 listesinde yer aldı. Geçtiğimiz haziran ayında yaptığı sezon finali bölümüyle listeye girmeyi başaran dizi, cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin umut dolu hikayesini konu edinen 'Kardeşlerim', başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Yönetmenliğini Serkan Binici
'nin üstlendiği, Gül Abus Semerci
'nin kaleme aldığı ekipte, başrolleri Celil Nalçakan
, Cüneyt Mete
, Fadik Sevin Atasoy
, Ahu Yağtu
, Simge Selçuk
, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgı Coşkun, Aylin Akpınar ve Onur Seyit Yaran gibi isimler paylaşıyor.