Haberler Günaydın Haberleri Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
Giriş Tarihi: 5.12.2021 21:37 Son Güncelleme: 5.12.2021 21:50

Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!

Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!

Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği geceye Müge Anlı damga vurdu. ATV’nin ve Türkiye’nin en çok izlenen ve sevilen programlarından biri olan ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programı, ödüle layık görüldü. Ünlü sunucu, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' dallarında ödül aldı. Görkemli gecede Anlı’ya ödülünü ünlü sanatçı Demet Akbağ takdim etti. Ödülünü Demet Akbağ’ın elinden alan ünlü sunucu gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı. İşte ayrıntılar…

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına ve bu programın sunucusu Müge Anlı'ya ödül yağdı. Ünlü sunucu Müge Anlı aldığı iki ödülle ödül gecesine adeta damga vurdu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Ödülünü ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın elinden alan Müge Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! | Video

MÜGE ANLI'YA İKİ ÖDÜL BİRDEN! GECEYE MÜGE ANLI DAMGA VURDU

Ünlü sunucu Müge Anlı, 'En İyi Gündüz Kuşağı Programı' ve 'En İyi Kadın Sunucu' dallarında ödülüe layık görüldü.

"HER GÜN ŞÜKREDİYORUM"

Ünlü sunucu, "İçimdeki kelebekleri harekete geçiren 'Altın Kelebek' heyecanını bana yaşatan, 14 yıldır benimle yürüyen herkese teşekkür ederim. Bir avuç arkadaşımla çıktığım bu yolda milyonlarca isimsiz kahraman benimle yol aldı. Kötü insanlarla aynı havayı solumak istemiyorduk. Eşlerin, çocukların gözyaşlarını dindirdik. Aşk evleri kurduk onlarca yardım yaptık en güzeli de birlikte yaptık. Her gün şükrediyorum ve geriye dönüp baktığımda 'iyi ki' diyorum" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı!
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