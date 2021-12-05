ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından biri olan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına ve bu programın sunucusu Müge Anlı'ya ödül yağdı. Ünlü sunucu Müge Anlı aldığı iki ödülle ödül gecesine adeta damga vurdu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Ödülünü ünlü sanatçı Demet Akbağ'ın elinden alan Müge Anlı, gözyaşlarına hakim olamadı.

Müge Anlı’ya iki ödül birden! İki ödül alan ünlü sunucu Müge Anlı gözyaşlarına hakim olamadı! | Video