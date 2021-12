Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Nazlı Sert: Yaşadıklarım şükretmeyi öğretti

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Kamil Meral Yazıcı çiftinin kızı, Kaan Sert 'in eşi Nazlı Sert 'a özel açıklamalarda bulundu. Radisson Blu Bosphorus Hotel 'de bir araya geldiğimiz Sert ile anneliğini, evliliğini ve özel hayatına dair bilinmeyenleri konuştuk...İlk çocuğum Ünsal 7 yaşında ve yıllar sonra bu duyguyu yeniden yaşadığım için çok mutluyum. Bir kızımın olmasını çok istiyordum. İlk doğumumda yaşadıklarımdan sonra bebekli hayata korkarak başladım.İkiz bekliyordum ve 20 haftalık iken kızım karnımda öldü. Oğlum 24 haftalıkken doğdu; Ünsal'ı yaşatabilmenin stresi ve paniği içindeydik. 4 ay yoğun bakımda kaldı, 4 ay da hemşirelerle evimizde baktık. Çok üzüldüm ama üzüntümü yaşayamadım.Kalp ameliyatı oldu, gözünde sorunlar yaşadı. Evde hep tetikteydik. Süt içerken tıkanıp, kalbi zorlanıyordu ve morarıyordu. Morarınca hiçbir şekilde müdahale edemiyordum, elim ayağım boşalıyordu ve hemen yanından kaçıyordum. Şu an hiçbir sıkıntısı yok ama henüz kendime gelmiş değilim.O dönemi Ünsal ile beraber mücadele ederek atlattım. Psikolojik destek almadım. 'Ünsal iyi olursa ben de iyi olacağım' dedim ve oğlum iyileştikçe ben de iyileştim. Prematüre anneleri bana ulaştılar, bilgilerini paylaştılar. Aile büyüklerimiz hep yanımızdaydı, üzerimden çok büyük yük aldılar.Hayır, çok istiyorduk. Eşim de, ben de oğlumuzun yalnız kalmasını istemiyorduk. Bizden sonra Ünsal'ın yanında candan birisi olsun istedik. Şu an hayatımın en mutlu dönemindeyim.Evimize çok renk kattı. Kızım tam bir prenses, çok narin, yumuşacık, pespembe bir kız. Onu giydirip, süsleyip eğleniyoruz. Kızım geldiğinden beri alışverişten daha çok zevk alır oldum.Acayip bir duygu... İnsanın canı pahasına her şeyi feda ettiği bir şey. Biz iyi olursak çocuklarımız da iyi olur. Ünsal'la yaşadıklarımızdan sonra şükretmeyi öğrendim. Her zaman çok şükür derim.Annem en büyük destekçimdir. İkinci çocuğu anneme güvenerek yaptım.Babamda önce demans başladı, çocuktum ve davranışlarına anlam veremiyordum. Üzülünce annem beni telkin ediyordu, 'Düzelecek' diyordu. Ben 17 yaşında iken beyin kanaması geçirip kısmi felç oldu. Çok zordu. Düğünümden 10 gün önce tamamen felç geçirdi, babamla düğün yürüyüşümüzü yapamadık. Var ama yok gibiydi. Tabii ki nefesi, varlığı da yeter ama çok acı bir şey...Evde yoğun bakım ünitesi kuruldu, 15 yıldır bu şekilde yaşıyor. Bizi görüyor ama konuşamıyor, midesinden besleniyor.Babasına aşık bir kızdım ve böyle bir şey olunca çok sarsıldım. Çok donuklaştım. Bu olayla birlikte sanki duygularım öldü ama beni hayata karşı da güçlendirdi. Annemin zorlamasıyla psikolojik destek aldım. Babama her gün başka bir şey oluyordu ve en sonunda Fransa'ya kaçtım.Babamın işine karşı hiç hevesimolmadı. Babamın işleriniannem yönetiyor. Yürütebildiğikadar yapacak sonra bendenyardım isterse o işe de girerim.Ben ya mimar ya da pastacı olmakistedim, kendi yarattığım bir işimolsun isterim. Kızım 1 yaşına geldiktensonra mimarlık üzerine birşeyler yapacağım.Ben çok şahsına münhasırbir insanım. Bir şey yapacaksamNazlı olarak yapmak isterim. Tabiiki, iyi ki varlar, güzel bir prestij.Dezavantajını görmedim. Benimgüzel yanları kadar, zorluklarlada geçen bir hayatım oldu ki bunlardile getirebildiklerim... Herkesiçin hayat çok kolay değil. Bensorunların üzerine gitmeyi değil,sessiz kalmayı, uzaklaşmayı, dışarıdanbakmayı seven biriyim.Evliliğimiz ilk günkü gibi... Benzaten ona çok aşık olarak evlendim.Eşime ilk günden beri çok bağlıyım,onsuz bir hayat düşünemiyorum.Her yere çocuklarla gidiyoruz. Aileceseyahat etmeyi, misafir ağırlamayıçok seviyoruz. Çocuklar sosyalhayatımızı hiç etkilemedi.Aşkımız da ilk günkü gibi devamediyor. Liseli aşıklar gibiyiz. Kimseiki çocuklu olduğumuza inanmıyor.Evet, bence o da bana aşık. Çokfazla dillendirmiyor, şımarmayayımdiye herhalde. Kaan ilebirlikte her şeyi yapmayıseviyorum.Hiç kıskanç değilim.Eşim de buyönümü seviyor.Eşime güveniyorum,hislerime degüvenirim. Allahkorusun, bir şeyolsa hissederim.Kocam çok yakışıklıo yüzdenüzerine düşüp, onusıkmıyorum.Evliliğimizde Allah'abin şükür hiç zorluk yaşamadık.Dengeli besleniyorum, bir öğün fazla yediysemdiğer öğün dikkat ediyorum. Aç uyumaya özengösteriyorum. Yediğim her şeyin listesi kafamdadır.Kilo takıntım var. Tartısız hiçbir yere gitmem, küçükbir tartım var, seyahate filan onunla giderim. Hersabah tartılırım yoksa günüm çok kötü geçiyor. Grambile artsam sinirim bozuluyor.Anoreksiya nervoza yaşadım. Babam hastalanıncabaşladı, hiçbir şey yemiyordum, 39 kiloyadüşmüştüm. Hem psikolojik hem debeslenme üzerine tedaviye başladık.İlaç tedavisiyle düzeldim. Artıkçocuklarım var ve kendime iyibakıyorum.