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Giriş Tarihi: 5.12.2021

Tebessüm Kahvesi’nde özel buluşma

Tebessüm Kahvesi’nde özel buluşma
ÜSKÜDAR Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çok özel bir etkinliğe imza attı. Down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinliğe spor, sanat ve sosyal medya dünyasının tanınan isimleri katıldı. Ekin Uzunlar, Doğan Kabak, Gökhan Ünver, Ümit Erdim, Arda Turan, Burcu Binici, Reşat Hacıahmetoğlu, Onur Akbay, Furkan Aksoy, Mustafa Akan ve Naletbebe gibi simaların yer aldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü isimler, gençlerle fotoğraf çektirip, horon teperek eğlendi.
Wiser keşif platformu oldu
Wiser keşif platformu oldu
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Tebessüm Kahvesi’nde özel buluşma
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