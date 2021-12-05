Tebessüm Kahvesi’nde özel buluşma

ÜSKÜDAR Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında çok özel bir etkinliğe imza attı. Down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi'nde düzenlenen etkinliğe spor, sanat ve sosyal medya dünyasının tanınan isimleri katıldı. Ekin Uzunlar
, Doğan Kabak
, Gökhan Ünver
, Ümit Erdim
, Arda Turan
, Burcu Binici
, Reşat Hacıahmetoğlu, Onur Akbay, Furkan Aksoy, Mustafa Akan ve Naletbebe gibi simaların yer aldığı organizasyon, renkli görüntülere sahne oldu. Ünlü isimler, gençlerle fotoğraf çektirip, horon teperek eğlendi.