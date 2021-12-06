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Giriş Tarihi: 6.12.2021

Akif’ten Şengül’e kan parası teklifi

Akif’ten Şengül’e kan parası teklifi
ATV'NİN sevilen dizisi 'Kardeşlerim', 31'inci bölümündeki duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. Dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Kardeşlerimin'in 31. Bölüm etiketi #SırlarınArasında, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. Dizinin 31'inci bölümünde; Oğulcan ve Aybike, Akif'in yan çizmesi ile burssuz kalırlar. Okulda bursluluk sınavına hazırlanırlar. Asiye ise nikah şekeri paketleme işi alır ve herkes kardeşlerin 300 TL kazanması için seferber olur. Bursluluk sınavında Harika, Ömer'den kopya ister, yakalanınca da suçu Ömer'in üzerine atar. Akif, Şengül'e, Kadir'e çarpanın Melisa olduğunu söylememe karşılığında oturdukları evin tapusunu üzerine yapmayı ve geride kalan kardeşlere iyi bir gelecek sağlamayı teklif eder. Şengül karakola gitmek yerine Akif'in teklifini kabul eder.
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Akif’ten Şengül’e kan parası teklifi
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