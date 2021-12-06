Basketbolcu Kerem Tunçeri mesajlarını ifşa eden fenomeni affetmedi

Tunçeri'nin birden fazla kadın tarafından ifşa edilmesinin ardından duruma sinirlendiğini söyleyen Şen, "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kerem Tunçeri'den özür diliyorum" dedi.