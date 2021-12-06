Basketbolcu Kerem Tunçeri mesajlarını ifşa eden fenomeni affetmedi

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden fenomen Elif Şen, "Alkolün etkisindeydim, çok pişmanım. Tunçeri'den özür diliyorum" dedi. Ancak Tunçeri şikayetinden vazgeçmeyince Şen hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Geçtiğimiz yıl ünlü basketbolcu Kerem Tunçeri'nin sosyal medya üzerinden attığı mesajları, birçok fenomen ve oyuncu ifşa etmişti. Tunçeri paylaşımlarının ifşa olmasının ardından soluğu savcılıkta almıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tunçeri'nin mesajlarını paylaşan birden çok fenomen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturmalardan bazıları tamamlanmış, geçtiğimiz aylarda ise fenomen Hande Taşkın hakkında ifşa davası açılmıştı.
Tunçeri'nin şikayetçi olduğu bir diğer isim de ünlü fenomen Elif Şen'di. Savcılık yürütülen soruşturmada Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Şen'in ifadesine başvurdu.
28 yaşındaki genç fenomen, Tunçeri ile internette tanıştığını, sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladıklarını ve 6 ay konuşmanın devam ettiğini ifade etti.
Tunçeri'nin birden fazla kadın tarafından ifşa edilmesinin ardından duruma sinirlendiğini söyleyen Şen, "Bir anlık öfke ve sinirle aramızda geçen konuşmaları sosyal medya hesabımdan paylaştım. Alkolün etkisindeydim ve bu nedenle pişmanım. Kerem Tunçeri'den özür diliyorum" dedi.
8 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Savcılık yürütülen soruşturma sonunda dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Ancak Kerem Tunçeri, özel hayatını ifşa eden Şen'i affetmedi. Savcılık Şen hakkında 'Haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' ve 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.