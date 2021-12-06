‘Chloe ile artık diyaloğum yok’

SERDAR Ortaç
, konser verdiği Yeni Gazino
'da eski eşi Chloe Loughnan
'ın evine icra göndermesiyle ilgili "Gelişmeleri basından takip ediyorum. Diyaloğumuz yok. Evime haciz koydurdu, daha ne diyeyim" diye konuştu. Ortaç, borçlarının silindiği haberlerine de açıklık getirdi: "Hayır, böyle bir şey yok. Evim vardı, ipotek ettirdim. Ahmet'e, Mehmet
'e ne muamele yapılıyorsa bana da o yapıldı. Kim kimin borcunu siliyor bu devirde? Benim ne ayrıcalığım var ki? Borcum azaldı ama eşek gibi çalışıyorum. Borçla uyumaktan çok sıkıldım."