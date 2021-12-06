Destan’da Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor!

BATUGA VE AKKIZ'IN KADERİ BİRLİKTE ÇİZİLİYOR

Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?