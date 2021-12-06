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Giriş Tarihi: 6.12.2021 11:50 Son Güncelleme: 6.12.2021 11:50

Destan'da Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor!

Destan’da Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor!

atv ekranında büyük ilgi gören sezonun yeni dizileri arasında reytinglerde en iyi başlangıcı yapan ‘Destan’, üçüncü bölümüyle 7 Aralık Salı 20.00’de seyirci karşısına çıkacak. ‘Destan’ın yeni bölümünde heyecan hız kesmeden devam edecek!

Destan'ın üçüncü bölümünde, Göklerin eline tutsak düşen Akkız, Çolpan Han'ın Gök Saray'ın belirlediği fidyeyi ödeyip onu kurtarmasını bekler.

Oysa Gök'ün kurduğu bir tuzak yüzünden Çolpan Han'ın ve Dağlı tutsakların hayatı tehlikededir.

Onu vuran okçunun sarayında tutsak olduğunu bilmeyen Alpagu Han uyanır ama uyandığını herkesten gizler.

O ölürken Kardeşi Balamir ve oğulları Kaya ile Temur devlet derdine düşmesi Alpagu Han'ı rahatsız etmiştir.

BATUGA VE AKKIZ'IN KADERİ BİRLİKTE ÇİZİLİYOR

Dağ Hanı Çolpan Han'ın ve Gök Kağanı Alpagu Han'ın verdiği kararlar, Akkız ile Batuga'nın yazgılarına çözülmez bir düğüm atar. Hanların bilediği kılıçlar, bu sefer de iki kahramanımızın yüreklerini mi kanatmıştır?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı 'Destan'ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

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Destan'da Alpagu Han uyanıyor taht kavgasına el koyuyor!
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