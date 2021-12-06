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Giriş Tarihi: 6.12.2021 10:41 Son Güncelleme: 6.12.2021 11:08

Güllü’den taciz iddiası! Ünlü şarkıcı yeniden savcılığa başvurdu!

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Güllü’den taciz iddiası! Ünlü şarkıcı yeniden savcılığa başvurdu!

Şarkıcı Güllü’nün olaylı gecesi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü, Fethiye’de işletmeciliğini yaptığı mekanda karıştığı kavga sonrası kendisine iftira atıldığını ileri sürerek yeniden savcılığa başvurdu. Kavganın muhatabı Aper Aniç’in köpeğini darp ederek kendisine tacizde bulunduğunu iddia eden şarkıcı Güllü, televizyon programlarında kendisini aklamak için Aniç’in yalan beyanlarda bulunduğunu ve iftira attığını iddia etti.

Şarkıcı Güllü'nün Fethiye'de işlettiği yerde 9 Ağustos'ta bir kavga yaşandı. Konu, basına Güllü'nün mal sahibi ile kira bedelini ödemediği gerekçesiyle kavga ettiği şeklinde yansıdı.

Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, olayın mekan sahibiyle bir alakası olmadığını kendisini Alper Aniç isimli şahsın taciz ettiğini ve olayın da Alper Aniç ile yaşandığını iddia etti.

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Güllü ve Alper Aniç arasındaki bu gerilim, bazı televizyon programlarına da yansıdı. Aniç, ünlü sanaçtı ile arasındaki gerilimin devam ettiği sırada programlarda, 'Güllü biran da bana ve sevgilime saldırdı' şeklinde yaşanan kavgayı anlattı.

Aniç'in bu sözleri ardından Güllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Aniç'in kendisine iftira attığını ileri sürdü.

KÖPEĞİMİ DARP EDİP, TACİZ ETTİ

Güllü, kavganın kaynağının mekan sahibi gibi gösteren genç adamın, kavgayla mekan sahibinin alakasının olmadığını bilmesine rağmen gerçek dışı beyanlarda bulunmaya devam ettiğini iddia etti.

Aniç'in 24 Haziran günü köpeğini darp ettiğini anlatan Güllü, Aniç'in kendisini aklayarak taciz iddialarından sıyrılmak için yalan beyanlarda bulunduğunu ve suç işlediğini belirtti. Güllü'nün ihbar ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Güllü’den taciz iddiası! Ünlü şarkıcı yeniden savcılığa başvurdu!
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