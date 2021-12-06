Güllü’den taciz iddiası! Ünlü şarkıcı yeniden savcılığa başvurdu!

Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, olayın mekan sahibiyle bir alakası olmadığını kendisini Alper Aniç isimli şahsın taciz ettiğini ve olayın da Alper Aniç ile yaşandığını iddia etti.