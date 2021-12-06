Güllü’den taciz iddiası! Ünlü şarkıcı yeniden savcılığa başvurdu!

Güllü, bu kavgaya ilişkin bugün suç duyurusunda bulunduğunu belirterek kira borcu ve mal sahibine ilişkin iddiaları yalanladı. Fethiye Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu dilekçesi sunan Güllü, olayın mekan sahibiyle bir alakası olmadığını kendisini Alper Aniç isimli şahsın taciz ettiğini ve olayın da Alper Aniç ile yaşandığını iddia etti.
Şarkıcı Güllü’den kavga ettiği kişiler hakkında suç duyurusu | Video
KENDİİSNİ AKLAMAK İÇİN İFTİRA ATIYOR
Güllü ve Alper Aniç arasındaki bu gerilim, bazı televizyon programlarına da yansıdı. Aniç, ünlü sanaçtı ile arasındaki gerilimin devam ettiği sırada programlarda, 'Güllü biran da bana ve sevgilime saldırdı' şeklinde yaşanan kavgayı anlattı.
Aniç'in bu sözleri ardından Güllü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Aniç'in kendisine iftira attığını ileri sürdü.
KÖPEĞİMİ DARP EDİP, TACİZ ETTİ
Güllü, kavganın kaynağının mekan sahibi gibi gösteren genç adamın, kavgayla mekan sahibinin alakasının olmadığını bilmesine rağmen gerçek dışı beyanlarda bulunmaya devam ettiğini iddia etti.
Aniç'in 24 Haziran günü köpeğini darp ettiğini anlatan Güllü, Aniç'in kendisini aklayarak taciz iddialarından sıyrılmak için yalan beyanlarda bulunduğunu ve suç işlediğini belirtti. Güllü'nün ihbar ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şarkıcı Güllü'nün kavga ettiği görüntüler ortaya çıktı! Yumrukların havada uçuştuğu anlar kamerada...