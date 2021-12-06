Kuruluş Osman’da heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman’ın 74. bölüm 2. tanıtımı nefesleri kesti!

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bırakacak.

"HEPSİNİN VAKTİ GELECEK"

Dizinin bugün ikinci tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan tanıtımına ise Osman Bey'in "Hepsinin vakti gelecek" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video