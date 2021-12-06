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Giriş Tarihi: 6.12.2021 23:42

Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman'ın 74. bölüm 2. tanıtımı nefesleri kesti!

Kuruluş Osman’da heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman’ın 74. bölüm 2. tanıtımı nefesleri kesti!

ATV'nin fenomen ve en çok izlenen dizilerinden 'Kuruluş Osman', bu hafta 74'üncü bölümüyle izleyicilerinin karşısına gelecek. 'Kuruluş Osman', her hafta olduğu gibi bu hafta da aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacak. 8 Aralık çarşamba günü yayınlanacak yeni bölümün ikinci tanıtımı bugün ekranlara geldi. İşte dizinin o ilgi çeken tanıtımı...

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bırakacak.

"HEPSİNİN VAKTİ GELECEK"

Dizinin bugün ikinci tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan tanıtımına ise Osman Bey'in "Hepsinin vakti gelecek" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video

YENİ BÖLÜMDE DE HEYECAN DORUKTA!

Tanıtımda ayrıca Nikola'ya esir düşen Turgut Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Ayrıca Osman Bey'in yeni düşmanı Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası'na geldiği anlar da tanıtımda yer aldı.

ÇARŞAMBA GÜNÜ ATV'DE!

Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünü paylaştığı Kuruluş Osman, 8 Aralık saat 20:00'dan ATV ekranlarında olacak.

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Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman'ın 74. bölüm 2. tanıtımı nefesleri kesti!
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