Kuruluş Osman’da heyecan yine dorukta! Kuruluş Osman’ın 74. bölüm 2. tanıtımı nefesleri kesti!

ATV'nin reyting rekorları kıran fenomen dizisi Kuruluş Osman, bu hafta 74'üncü bölümüyle ekranlara gelecek. Kuruluş Osman, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri kendisine hayran bırakacak.
"HEPSİNİN VAKTİ GELECEK"
Dizinin bugün ikinci tanıtımı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın yayınlanan tanıtımına ise Osman Bey'in "Hepsinin vakti gelecek" sözleri damga vurdu.
Kuruluş Osman 74. bölüm 2. tanıtımı | Video
YENİ BÖLÜMDE DE HEYECAN DORUKTA!
Tanıtımda ayrıca Nikola'ya esir düşen Turgut Bey'in nasıl kurtulacağı merak konusu oldu. Ayrıca Osman Bey'in yeni düşmanı Selçuklu Veziri Alemşah'ın Kayı Obası'na geldiği anlar da tanıtımda yer aldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ ATV'DE!
Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un başrolünü paylaştığı Kuruluş Osman, 8 Aralık saat 20:00'dan ATV ekranlarında olacak.