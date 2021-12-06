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Giriş Tarihi: 6.12.2021 07:25 Son Güncelleme: 6.12.2021 07:37

Lider Şahin'in doğum günü kutlamasında dikkat çeken detay! Aileden onay çıktı!

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Lider Şahin’in doğum günü kutlamasında dikkat çeken detay! Aileden onay çıktı!

Usta sanatçı Selami Şahin, önceki akşam konser verdi. Jolly Joker Private’daki konserde sanatçının oğlu Lider Şahin 36’ncı yaş gününü kutladı. Şahin sahnedeyken oğlu Lider’in doğum günü pastası masaya geldi. Lider Şahin mumları, bir tarafına annesi Didem Şahin’i diğer yanına sevgilisi Ecem Çırpan’ı alarak söndürdü. Oğlunun şarkıcı İrem Derici ile ilişkisine onay vermeyen anne Didem Hanım’ın, Miss Turkey 2015 yarışmasında birinci olan voleybolcu Ecem Çırpan’ı aileye kabul ettiği görüldü.

Selami Şahin'in sahneye çıktığı mekanda oğlu Lider Şahin'in doğum günü de kutlandı. Gecede Lider, annesi Didem Şahin ve voleybolcu sevgilisi Ecem Çırpan ile birlikte pastasını kesti.

Usta sanatçı Selami Şahin, önceki gece CVK Park Bosphorus Hotel'in terasında kapılarını açan Jolly Joker Private'da sahneye çıktı.

Şahin'i dinleyen isimler arasında; Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Nurgül- Mustafa Sirmen, Seda-Yılmaz Vural, İpekÖmer Faruk Sorak, Zeynep- Volkan Demirel çifti de vardı. Konuklarına müzik ziyafeti yaşatan duayen isim, geceye damgasını vurdu.

Gecede sanatçının oğlu Lider Şahin'in de 36'ncı yaşı kutlandı. Lider Şahin, doğum günü pastasını sahnede annesi Didem Şahin ve sevgilisi Ecem Çırpan'la birlikte kesti.

Geçtiğimiz yıllarda şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin'in bu beraberliğine onay vermeyen anne Şahin, Miss Turkey 2015 güzeli ve voleybolcu Ecem Çırpan'ı aileye kabul etti.

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Lider Şahin'in doğum günü kutlamasında dikkat çeken detay! Aileden onay çıktı!
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