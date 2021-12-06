Mesut Özil de saat tutkunu çıktı… Kolunda servet taşıyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de saat tutkunu çıktı. Daha önce kolunda, 9 milyon liralık, çok sınırlı sayıda üretilen Richard Mille RM 6501 saatiyle arz-ı endam eyleyen Özil, kendisine yine çok özel bir saat almış.