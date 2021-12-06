Mesut Özil de saat tutkunu çıktı… Kolunda servet taşıyor

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil de saat tutkunu çıktı. Daha önce kolunda, 9 milyon liralık, çok sınırlı sayıda üretilen Richard Mille RM 6501 saatiyle arz-ı endam eyleyen Özil, kendisine yine çok özel bir saat almış.
Mesut'un Instagram'da paylaştığı fotoğrafta kolundaki saati dikkatimi çekti. Gerçi çekmemesi mümkün değildi, adeta gözümüze sokuyordu!
Mesut'un yeni saati, dünyanın en prestijli saat markalarından Patek Philippe'nin Nautilus 5711 modeli. Marka, 10 yıla yaklaşan bekleme süresi olan modelin üretimini bu yılın başında durdurduğunu açıklayınca, mağazada 30 bin Euro'ya satılan saatin fiyatı gray market'te hemen 100 bin Euro'lara kadar çıkmıştı.
Mesut da bir servet ödeyip Patek Philippe Nautilus 5711'i koluna takmış. Peki kaç para ödemiş biliyor musunuz? Tam 400 bin dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 5.5 milyon lira. Neyse ki, Richard Mille'sinden ucuzmuş!!!