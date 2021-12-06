Giriş Tarihi: 6.12.2021 07:03Son Güncelleme: 6.12.2021 07:12
Şarkıcı Yonca Lodi’den çarpıcı açıklama! ‘Maço seven kadınlara saygı duymuyorum’
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Yonca Lodi, “Sizin için ideal erkek maço mu, yoksa metroseksüel erkek mi?” sorusuna şu ilginç yanıtı verdi: “Bana sakın maço erkek demeyin! Bugün yaşadığımız birçok olumsuz şeyin nedeni bazı kadınların maço erkek sevdası… Benim lügatımda maço demek, kaba erkek demek. Bence bu tanımı ve bu tanıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarmamız gerek. ‘Maço erkek seviyorum’ diyen hiç bir kadına da saygı duymuyorum.’’