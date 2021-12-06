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Giriş Tarihi: 6.12.2021 07:03 Son Güncelleme: 6.12.2021 07:12

Şarkıcı Yonca Lodi’den çarpıcı açıklama! ‘Maço seven kadınlara saygı duymuyorum’

Şarkıcı Yonca Lodi’den çarpıcı açıklama! ‘Maço seven kadınlara saygı duymuyorum’

Yonca Lodi, “Sizin için ideal erkek maço mu, yoksa metroseksüel erkek mi?” sorusuna şu ilginç yanıtı verdi: “Bana sakın maço erkek demeyin! Bugün yaşadığımız birçok olumsuz şeyin nedeni bazı kadınların maço erkek sevdası… Benim lügatımda maço demek, kaba erkek demek. Bence bu tanımı ve bu tanıma uyan herkesi hayatımızdan çıkarmamız gerek. ‘Maço erkek seviyorum’ diyen hiç bir kadına da saygı duymuyorum.’’

Yonca Lodi, Ağaoğlu Maslak 1453 içindeki Yeni Gazino'da konser verdi.

Lodi, "Gazinoda sahne almak bambaşka bir deneyim. 20 yıldır sahnelerdeyim.

Repertuvarımda sanat müziği de var, türkü de. Yabancılık çekmedim" dedi. Sanatçı, "Sizin için ideal erkek maço mu yoksa metroseksüel erkek mi?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Bana maço erkek demeyin. Yaşadığımız birçok şeyin altında kadınların maço erkek sevdası var. Maço, kaba erkek demek. Maço seviyorum diyene de saygı duymuyorum."

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Şarkıcı Yonca Lodi’den çarpıcı açıklama! ‘Maço seven kadınlara saygı duymuyorum’
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