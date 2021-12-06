ŞARKICI Yalın
, 'Pazar Şarkıları' konseptiyle Maximum Uniq Hall
'de sevenleriyle buluştu. Gecede ilk albümü çıktığında çok genç olduğunu dile getiren sanatçı, "Gençken insan daha sert ve karamsar oluyor. Baksanıza yazdığım şarkıların isimlerine, 'Aşkta Telafi Olmaz', 'Yasaklandın', 'Kovuldun', 'Zalim'... Ama hayat insana sevmeyi de, affetmeyi de öğretiyor ve 'Her Şey Sensin
' demeye başlıyor" dedi ve sevilen şarkısını seslendirdi. Senelerdir katıldığı programlarda kendisine 'Sizce aşk nedir?' sorusunun sorulduğunu söyleyen Yalın, "Ben bu konuda Aşık Veysel
'ciyim... Seversin kavuşamazsın aşk olur" dedi ve sahnesinden usta müzisyeni andı.